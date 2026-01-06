このページの本文へ

マウスコンピューター、PC販売再開　法人向けモデルから

2026年01月06日 11時50分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

マウスコンピューターのニュースリリース

　マウスコンピューターは1月5日、販売を休止していた同社製PCの一部について、販売を再開した。

　対象はマウスコンピューター公式サイト上で販売する「MousePro」ブランドの製品。「mouse」「NEXTGEAR」「G TUNE」など、同社のほかの製品ブランドに関しては、販売停止を継続する。

　同社では2025年12月23日より、想定を上回る注文を受けていることを理由に自社製品の販売を一時停止していた。

