バストは圧巻の96cm・Gカップ。次世代グラドルの大本命だと評判の三田悠貴（みた・ゆうき）さんが、4th DVD「三田ちゃんパラダイス」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：147分、価格：4620円）の発売記念イベントを12月21日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

グラビア映えするボディーはもちろんだが、CBCテレビのバラエティー「未知との遭遇」の軽トラ女子としても大人気の三田さん。美女が軽トラのマニュアル車を鮮やかに操る姿がたびたび話題になっている。今夏にハワイで撮影された4th DVDは、彼氏（＝彼氏）との南国旅行をテーマにした映像だ。

――ロケが常夏のハワイだと、本当にザ・グラビアという感じですね。

【三田悠貴】 白のビキニでビーチを走るシーンがあって、（カルバン・クラインの）ビキニショーツで運動したり、ベッドでイチャイチャを始めたり。ちょっと小悪魔的な逆バニーの衣装で攻めるシーンも入っていて、まさにグラビア王道の内容です。

――オススメは？

【三田悠貴】 メタリックのビキニを着て、全身にオイルを塗って踊るシーンです。4th DVDにして初めて挑戦したのですが、胸がめっちゃ揺れています。大暴れです！

――現地での思い出はありますか？

【三田悠貴】 ビーチのシーンを撮ったときですね。ホノルルから車で1時間くらいのノースショアだったのですが、波が高いことで有名なんです。それを知らずに撮っていたので、波が押し寄せてきて溺れそうになりました。

――大丈夫でした？

【三田悠貴】 カメラマンさんは大丈夫でしたが、私は波を浴びてずぶ濡れに。映像を視聴すれば分かるのですが、途中から髪がすごいことになっているので、そこは注目してほしいです（笑）。

――2025年は大活躍でしたね。

【三田悠貴】 テレビ番組にレギュラーで出演できたり、イメージDVDを3本も出すことができたり、すごく充実した1年でした。グラビアは引き続きがんばりますが、軽トラ女子に関しては、お仕事の幅を広げるために免許を取りに行きたいと思っています！

どの免許を取得するかは言及しなかったので、今後の発表を待ちたいところ。年明け1月10日に開催される「リップガールズ 新年撮影会」にも参加予定。グラビアに強い事務所「R・I・P」の豪華キャストが勢ぞろいの大規模な撮影会なので、告知ページで確認してほしい。