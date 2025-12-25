テレビ朝日の温泉番組「秘湯ロマン」の顔といえばこの人！ デビュー20周年を迎えた秦 瑞穂（はた・みずほ）さんが、ラストDVD「Finale」（発売元：エスデジタル、収録時間：100分、価格：4620円）の発売記念イベントを12月14日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

レジェンドと呼ばれるグラドルは多いが、90年代から日本を席巻したイエローキャブ軍団の生え抜きであり、現役でグラビア活動を続ける秦さんは別格と言える存在。その秦さんが今作をもってイメージDVDを卒業するということで、イベントも2部構成で盛大に行われ、参加チケットも即完売。集まったファンとの交流を深めた。

――「20年間ありがとう！」という言葉しか出てきません。。

【秦 瑞穂】 もっと前に卒業しようという話はあったのですが、コロナ禍などが重なって流れてしまいまして。今年でデビュー20周年ですし、ステップアップするという意味でもこのタイミングで決めました。さみしい気持ちはありますが、20年間やりきることができたと思います。

――ラストDVDでは、どんなシーンが楽しめますか？

【秦 瑞穂】 6月にフィリピンでロケをしたのですが、デビュー当時のような黄色のビキニを着てビーチを走ったり、可愛いピンク色の水着でビリヤード台の上に乗ったり、ベッドで大人っぽいガーターランジェリーを見せたりしています。

――お気に入りは？

【秦 瑞穂】 建物の屋上で金色のビキニを披露するシーンです。私の作品でこの色の水着はなかったはずだし、アクセサリーも着けてカッコいい感じになっています。SNSでもすごく評判がよかったです。

――ほか注目は？

【秦 瑞穂】 秘湯ロマンで知ってくださった方もいるので、浴衣を着て部屋でくつろぐところです。フィリピンで浴衣というのが新鮮だったのですが、私らしく着ることができたかなと思います。

――イメージDVD卒業で、結婚の話が飛び出すんじゃないかとも考えてしまいました。

【秦 瑞穂】 周囲からもすごく言われましたね。応援するファンの方々からも「1人の女性としての幸せも願っているよ」とコメントが寄せられるほど（笑）。いつか叶えられたらなとは思いますが、その予定はまったくないので長い目で見てくれたらうれしいです。

なお、グラビアそのものを卒業するわけではないので、雑誌の撮り下ろしなどで見かける機会はあるだろう。「撮られる経験を20年も積んだし、撮りたい願望はちょっとあるので、そういったグラビアをお見せできたら……」とも。2024年はまさかの期間限定ユニット「からげんき」でアイドルデビューしてファンを驚かせたし、2026年の動向も注目を集めそうだ。