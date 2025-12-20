利酒師の資格を持ち、日本酒好きグラドルとして人気の比留川マイ（ひるかわ・まい）さんが、10th DVD「vs仮想エロス part2」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを11月24日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

異なる4つの役柄で魅せる人気シリーズの作品だが、前作が好評につき、樹 智子（いつき・ともこ）さんに続いて第2弾が登場。順に説明していくと、お金がない高校生、居酒屋の看板娘、独立したばかりの美容師、夜景の見えるホテルでイチャつくカップルの4役。いずれも5月に都内で撮影されたものである。

――高校生役からオススメなどを聞かせてください。

【比留川マイ】 推しはネットカフェで披露した制服姿です。過去に何度か着ていますが、今回は「ガチで演じてほしい」という監督さんからの強い要望があって、本気で取り組みました！

――居酒屋の看板娘は？

【比留川マイ】 お店でテーブルを拭いたりするとき、「たまには一緒に飲まない？」と常連客を誘っちゃうんです。酔った相手をお座敷で介抱しながら、イチャイチャが始まるという流れになっています。

――美容師についても。

【比留川マイ】 小さな個室サロンをオープンさせたばかりで、最初に来店してくれた人に熱烈ご奉仕。まだ誰もいないからと関係がエスカレートしていきます。実は私は美容師免許を持っているので、一番リアル感のあるシーンだと思っています。

――イチャつくカップル役は？

【比留川マイ】 別の店で飲んでいたのですが、話が盛り上がったので「飲み直そうか」と夜景の見えるホテルに行っちゃった……という展開です。寝室やバスルームでの大胆な姿に注目してほしいです。このシーンがDVDジャケットに採用されました。

ロケ現場でスタッフに最もウケたのは、居酒屋のシーンで披露したショート丈のソムリエエプロンだったそう。イベントのステージでも、水着の上から着用した姿で集まったファンを沸かせた。12月26日には、同じ事務所の水沢まいさんと合同で年忘れオフ会を開催予定。詳細は告知ページで確認してほしい。