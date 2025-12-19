GIGABYTEからGeForce RTX 3050新型OCモデル、12月19日登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　シー・エフ・デー販売が代理店を務めるGIGABYTEブランドは、NVIDIA GeForce RTX 3050搭載の新しいデュアルファン・オーバークロックグラフィックボード『GV-N3050WF2OCV2-6GD』を12月19日に発売する。価格は29,800円前後となっている。

　新発売の『GV-N3050WF2OCV2-6GD』は、WINDFORCE冷却システムを搭載し、優れた空冷性能を提供する。この技術により、GPUの低負荷時にはファンがオフになる3Dアクティブファン機能も備え、静音性を保ちつつ効率的に熱を管理できる。また、耐久性を高めるために高品質なMOSFETとコンデンサを採用している。

　製品の仕様としては、コアクロック1477MHz、メモリ速度14000MHz、メモリサイズ6GBのGDDR6を使用し、DisplayPort 1.4a x2とHDMI 2.1 x2の出力を持つ。これにより、高解像度のゲームや映像コンテンツの表示が可能だ。さらに、製品には2年間の保証が付く。

　この製品に関する詳細は公式リリースページで確認できる。

