GIGABYTE、AMD X870E搭載ゲーミングマザーボード「AORUS PRO X3D」発売へ　価格は約6.8万円

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　GIGABYTEは12月15日、AMD X870Eチップセットを搭載した新しいATXマザーボード「X870E AORUS PRO X3D」を、12月19日に発売すると発表した。価格はオープンプライスで、68,800円前後になる見込みだ。

　この新製品は、ゲーミングに特化した設計が特徴で、16+2+2フェーズのデジタル電源設計や大型ヒートシンクを備えている。また、M.2 Thermal Guard LやEZ-Latch Plusによるボタン式クリックリリースなどの機能も搭載している。

　このマザーボードはPC自作初心者にも優しい仕様で、PCIe x16スロットにはボタン式クリックリリースが、M.2スロットにはネジ不要のEZ-Latch設計が施されている。さらに、DDR5やEXPO、XMPへの対応も完備し、USB4 Type-Cを2連搭載するなど最先端の機能を誇る。

　その他、5GbE有線LANやWi-Fi 7 802.11be無線LAN、BT 5.4が搭載され、通信性能も抜かりがない。DriverBIOSがWi-Fiドライバーを内蔵しているため、初めての起動時に便利だ。

　また、このマザーボードにはCPUソケットピンの折れや曲がりなどに対する無償修理保証が付いており、ユーザーの安心感も支えている。

