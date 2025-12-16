AMD B840搭載で1万円台前半！ GIGABYTE「B840M H」12月20日に発売

GIGABYTEは12月16日、AMD B840チップセットを搭載した新製品「B840M H」MicroATXマザーボードを、上新電機専売として12月20日から販売開始すると発表した。今回のモデルは11,980円前後のオープンプライスで提供される。

新たに発表されたB840M Hは、GIGABYTEのUltra Durableエントリーモデルとして設計されている。特徴としては、5+2+2フェーズのデジタル電源設計や、EZ-LatchによるPCIe x16スロットのクリックリリース設計、DDR5 EXPO & XMP対応などが挙げられる。さらに、フロントとリアにUSB Type-A（5Gb/s）を搭載し、Realtek高音質オーディオ、PCIe 4.0 M.2スロット、GbE有線LAN、Q-Flash Plus、Smart Fan 6といった機能を備えている。

このMicroATXマザーボードは、コンパクトなサイズながらも信頼性のある性能を発揮することを目指して設計され、日本国内正規代理店の2年保証が付いている。また、購入後6ヵ月間はCPUソケットピンの折れに対して無償修理が保証されている。

この機会に、最新の技術を駆使したMicroATXマザーボードで、高性能なPC構築を考えてみてはいかがだろうか。