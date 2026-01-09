GIGABYTE、CES 2026で新ビジョン「Refine & Define」発表──AI時代のPCはどう変わる？

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　GIGABYTEは、CES 2026において新たなビジョン「Refine & Define」を発表した。このビジョンはハードウェアとソフトウェアの性能を統合的に強化し、AIコンピューティングの未来を再定義するものだ。

　GIGABYTEが導入した統合AIエコシステムは、マザーボード、グラフィックスカード、AI BOX、AIゲーミングノートパソコン、OLEDゲーミングモニターを通じ、AIの応答性、効率性、操作性を向上させる。この中核となるのが、最新のAMD Ryzen 9000 シリーズ X3Dプロセッサーに対応したX3D Turbo Mode 2.0だ。X870E AORUS XTREME X3D AI TOPとX870E AERO X3D WOODが、ユーザーのライフスタイルに新たな基準を打ち立てるとしている。

　グラフィックスカードにおいては、WINDFORCE HYPERBURST Coolingを搭載したAORUS GeForce RTX 5090 INFINITYが注目される。さらに新たにリリースされたAORUS RTX 5060 Ti AI BOXは、16GB VRAMを搭載し、ウルトラブックの性能を増強する。これらの製品は、先進のGPU Selectorアプリケーションでアプリケーションごとの最適なGPU割り当てを可能にし、生成AIワークロードにおける効率化を実現するという。

　新しいAI性能拡張をラップトップにも提供するのが、GIGABYTEのGiMATEだ。再設計されたインターフェースにより、GiMATE CreatorとGiMATE Coderの機能が直感的に拡張される。さらにHyperNits技術はHDRを強化し、QD-OLEDやWOLEDなどのモニター機能を最大限に活用する。

　CES 2026では、これらAIイノベーションのライブデモが行われ、GIGABYTEのブースやバンケットホールで直接体験できる。

■関連サイト

ギガバイト トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2017年
08月
2015年
04月
09月
2014年
10月
2010年
01月
02月