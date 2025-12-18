写真3枚で世界に挑戦だ!!「ハッセルブラッド マスターズ 2026」作品募集開始!!





ハッセルブラッドは「ハッセルブラッド マスターズ コンペティション 2026」を開始した。

2001年から実施している写真コンテストで、応募作品の撮影に使用するカメラに条件はなく、デジタルカメラまたはフィルムカメラ、カメラのブランド、フレームサイズなど、自由に選べる。ただし、ドローン、スマートフォン、タブレットで撮影された写真は対象外だ。

誰でも応募できるので、写真家として、業界のトップに名を連ねる絶好のチャンスである。

最終審査員はナショナルジオグラフィックや、METことメトロポリタン美術館、ゲッティイメージ、マグナム・フォトなど。

カテゴリーは、ランドスケープ、アーキテクチャー、ポートレート、ストリート、アート、ワイルドライフで、プロジェクト//21という21歳以下の枠もある。1部門につき3枚の写真作品を提出する。

賞品は1億画素センサー搭載のミラーレス中判カメラ「X2D II 100C」とXCDシリーズレンズ2本、5000ユーロ相当の創作支援基金。さらに、受賞者の写真作品は「Hasselblad Masters book」に掲載される。

応募期限は26年2月28日、発表は6月30日だ。応募方法の詳細は下記オフィシャルサイトで。過去の受賞作品も鑑賞できる。