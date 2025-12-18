JAPANNEXT、31.5インチIPS・4Kモニター「JN-IPSB315U」を45,980円で発売

JAPANNEXTは12月18日、31.5インチのIPSパネルを搭載した4K液晶モニター「JN-IPSB315U」を発売すると発表した。価格は45,980円（直販価格:税込）。

「JN-IPSB315U」は、高解像度4K（3840x2160ピクセル）に対応した液晶モニターであり、フルHDの4倍の解像度を誇る。これにより、マルチタスクや詳細な作業においても高い効率を提供する。また、178°の広視野角を持つIPSパネルの採用により、どの角度から見ても色やコントラストが変化しにくく、深い黒と高いコントラスト比（2000:1）により色鮮やかで正確な再現が可能だという。

最大輝度は400cd/m²で、sRGB100%、DCI-P3 96%、Adobe RGB 90%の広色域に対応しているため、HDR400相当の高輝度液晶を通じてコンテンツをリアルに映し出すことができる。また、インターフェースにはHDMI2.0 x2とDisplayPort1.4 x2が装備され、様々な機器との接続が可能だ。

モニターの使用による目の疲れを軽減するために、フリッカーやブルーライトのカット機能も搭載しており、長時間の作業にも配慮した設計となっている。さらに、75x75mmのVESAマウントに対応するため、モニターアームの使用も可能。2Wx2のスピーカーを内蔵し、2年間のメーカー保証が付く。