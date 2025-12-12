4K・10点マルチタッチ対応「JN-IPST27U-FLDC6」、JAPANNEXTから登場。ホワイトでデスクが映える

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　JAPANNEXTは12月12日、新たな27インチのIPSパネルを搭載した4K液晶モニター「JN-IPST27U-FLDC6」を59,980円（直販価格:税込）で発売すると発表した。ホワイトカラーのデザインで、画面を寝かせた状態でもタッチ操作が可能なフォルダブルスタンドを採用しているのが特徴だ。

　新製品「JN-IPST27U-FLDC6」は、3840x2160の4K解像度に対応したIPSパネルを採用し、広視野角上下左右178度を実現。高解像度により複数のウィンドウを同時表示可能になり、作業効率の向上に寄与する。また、10点マルチタッチ対応で、Windows PCと接続するとピンチズームやスクロールなどの直感的な操作が可能となる。

　スタンドは最大115mm（横置時）までの高さ調整、水平方向のスイーベル（左右各15度）、角度調整チルト（横置時：-5度～+70度）を可能にし、ユーザーの望む角度で画面を使用できる。また、ピボット機能も提供するため、縦画面としても使用可能だ。

　ホワイトカラーのボディは、デザイン性を重視する空間に最適で、付属のケーブルや電源アダプターも白基調で統一されている。sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応しており、HDR（ハイダイナミックレンジ）もサポート。高品質な映像再現が可能だという。

　HDMI2.0、DisplayPort1.4、USB-C（最大65W給電対応）など、多様なインターフェースを備え、様々な機器と接続可能。KVM機能やAdaptiveSync（FreeSync）に対応し、長時間の使用でも眼に優しいフリッカーフリーやブルーライト軽減モードを搭載している。さらに、最大輝度350cd/m2の液晶パネルにより、クリアで鮮やかな映像が楽しめるとしている。

■関連サイト

JAPANNEXT トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2021年
08月
09月
10月
2020年
06月
07月