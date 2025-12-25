4K・120Hz・IPS・USB-C給電を全部入り　JAPANNEXTの27インチ新型モニター「JN-i27G120U2-HSPC6」

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　JAPANNEXTは12月25日、27インチIPSパネルを採用し、120Hzの高速リフレッシュレートを備えた4Kゲーミングモニター「JN-i27G120U2-HSPC6」を発売すると発表した。このモデルはUSB-Cによる最大65Wの給電にも対応しており、ECサイト限定で38,980円（直販価格:税込）での販売となる。

　新製品「JN-i27G120U2-HSPC6」は、4K解像度のIPSパネルを搭載した設計により、高精細な映像を提供する。リフレッシュレート120Hzと応答速度1ms（MPRT）の組み合わせがスムーズな映像を実現し、FPSなどの高速ゲームプレイに最適だ。また、可変リフレッシュレート（VRR）に対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減する。さらに、PS5との4K:120Hz接続が可能で、大画面でのゲーム体験をより豊かにするという。

　モニターには、最大輝度400cd/m2、sRGB100%対応の液晶パネルが採用され、HDR400相当の映像品質を提供する。昇降式多機能スタンドは、150mmまで高さ調整が可能で、ピボット機能やスイーベル機能も備えており、ディスプレイの位置を自由自在に変えることができる。USB-Cポートからの給電機能により、対応PCからの電力供給をモニター経由で行えるため、オフィスやテレワーク環境にもぴったりだ。

■関連サイト

JAPANNEXT トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2021年
08月
09月
10月
2020年
06月
07月