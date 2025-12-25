4K・120Hz・IPS・USB-C給電を全部入り　JAPANNEXTの27インチ新型モニター「JN-i27G120U2-HSPC6」

JAPANNEXTは12月25日、27インチIPSパネルを採用し、120Hzの高速リフレッシュレートを備えた4Kゲーミングモニター「JN-i27G120U2-HSPC6」を発売すると発表した。このモデルはUSB-Cによる最大65Wの給電にも対応しており、ECサイト限定で38,980円（直販価格:税込）での販売となる。

新製品「JN-i27G120U2-HSPC6」は、4K解像度のIPSパネルを搭載した設計により、高精細な映像を提供する。リフレッシュレート120Hzと応答速度1ms（MPRT）の組み合わせがスムーズな映像を実現し、FPSなどの高速ゲームプレイに最適だ。また、可変リフレッシュレート（VRR）に対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減する。さらに、PS5との4K:120Hz接続が可能で、大画面でのゲーム体験をより豊かにするという。

モニターには、最大輝度400cd/m2、sRGB100%対応の液晶パネルが採用され、HDR400相当の映像品質を提供する。昇降式多機能スタンドは、150mmまで高さ調整が可能で、ピボット機能やスイーベル機能も備えており、ディスプレイの位置を自由自在に変えることができる。USB-Cポートからの給電機能により、対応PCからの電力供給をモニター経由で行えるため、オフィスやテレワーク環境にもぴったりだ。