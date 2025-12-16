日本HPがAIPCを体験して購入相談もできる「HP AI Lifestyle Cafe」オープン＝人気インフルエンサーも登壇して秘訣を披露するぞ!!





日本HPは12月16日に六本木ヒルズにてポップアップスペース「HP AI Lifestyle Cafe」をオープンした。12月25日（木）まで期間限定で開設する。

「HP AI Lifestyle Cafe」では、クリエイターの利用シーンを想定した展示スペースで、約1kgの軽量ボディに最新のAI機能を搭載した「HP OmniBook 7 Aero 13 AI PC」をはじめとするAI PCを試用できる。

SNSで活躍するインフルエンサーによるAIを活用したコンテンツ作成を体験できる「AIを動かす言葉の魔法展」や、クリエイター／インフルエンサーによるAIプロンプト活用に関するトークイベントも開催する。

予定は以下の通りで、詳細は公式サイトを参照。

17日20時：けーさんとたろー

18日20時：ハヤトの野望

22日20時：くりえみ

また、「HP AI Lifestyle Cafe」の来場者のみ入手可能な特典として「AIを動かす言葉＝AIプロンプト」や、会場でPCを購入した方の中から抽選でAmazonギフト券が当たる特典を提供する。

「OMEN 35L」を使ったゲーム対戦コーナーや、eSIMを搭載し外出先で容易にネット接続を実現する「HP EliteBook X G1i 14 AI PC」などを含む幅広いHPの製品を体験できるコーナーも設置する。

併設のカフェスペースでは、HPのロゴのカラーであるブルーを取り入れたオリジナルコーヒーを提供。さらにカフェの外ではクリスマスをテーマにしたフォトスポットを設置。来場者は「HP AI Lifestyle Cafe」での体験を撮影し、SNSなどで共有できる。