六本木ヒルズで12月25日まで!!

日本HPがAIPCを体験して購入相談もできる「HP AI Lifestyle Cafe」オープン＝人気インフルエンサーも登壇して秘訣を披露するぞ!!

2025年12月17日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

　日本HPは12月16日に六本木ヒルズにてポップアップスペース「HP AI Lifestyle Cafe」をオープンした。12月25日（木）まで期間限定で開設する。

「HP AI Lifestyle Cafe」

クリスマスらしいセットで撮影も可能な「HP AI Lifestyle Cafe」

　「HP AI Lifestyle Cafe」では、クリエイターの利用シーンを想定した展示スペースで、約1kgの軽量ボディに最新のAI機能を搭載した「HP OmniBook 7 Aero 13 AI PC」をはじめとするAI PCを試用できる。

「HP AI Lifestyle Cafe」

「HP AI Lifestyle Cafe」

会見の冒頭には、HP本社の副社長で世界のHP Storeを統括するスコット・バスフォード氏が登壇

「HP AI Lifestyle Cafe」

「HP AI Lifestyle Cafe」

日本HPの執行役員でHP Store＆オムニチャネル事業本部長のイングリット・ファン氏が「HP AI Lifestyle Cafe」について解説

「HP AI Lifestyle Cafe」

「HP AI Lifestyle Cafe」

　SNSで活躍するインフルエンサーによるAIを活用したコンテンツ作成を体験できる「AIを動かす言葉の魔法展」や、クリエイター／インフルエンサーによるAIプロンプト活用に関するトークイベントも開催する。

「HP AI Lifestyle Cafe」

会見にはくりえみ氏が登場

　予定は以下の通りで、詳細は公式サイトを参照。
17日20時：けーさんとたろー
18日20時：ハヤトの野望
22日20時：くりえみ

「HP AI Lifestyle Cafe」

「HP AI Lifestyle Cafe」

「HP AI Lifestyle Cafe」

　また、「HP AI Lifestyle Cafe」の来場者のみ入手可能な特典として「AIを動かす言葉＝AIプロンプト」や、会場でPCを購入した方の中から抽選でAmazonギフト券が当たる特典を提供する。

「HP AI Lifestyle Cafe」

「HP AI Lifestyle Cafe」

「HP AI Lifestyle Cafe」

パーソナルシステムズ事業本部コンシューマービジネス本部カテゴリーマネージャーの吉川直希氏はOmniBookの戦略とHPのPCが搭載するAI機能を解説した

「HP AI Lifestyle Cafe」

「HP AI Lifestyle Cafe」

　「OMEN 35L」を使ったゲーム対戦コーナーや、eSIMを搭載し外出先で容易にネット接続を実現する「HP EliteBook X G1i 14 AI PC」などを含む幅広いHPの製品を体験できるコーナーも設置する。

「HP AI Lifestyle Cafe」

「HP AI Lifestyle Cafe」

「HP AI Lifestyle Cafe」

「魔法のフォトブース」ではフリップを持って写真を撮影すると願いが叶う!?

　併設のカフェスペースでは、HPのロゴのカラーであるブルーを取り入れたオリジナルコーヒーを提供。さらにカフェの外ではクリスマスをテーマにしたフォトスポットを設置。来場者は「HP AI Lifestyle Cafe」での体験を撮影し、SNSなどで共有できる。

「HP AI Lifestyle Cafe」

HPのAIPCの新キャラクターも登場かと思ったら、当イベント限りのAIで生成したキャラクターだそうです。。。

