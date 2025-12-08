GIGABYTEからX870チップセット採用の新モデル「X870M AORUS ELITE WIFI7」国内発売、Wi-Fi 7・PCIe 5.0対応

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

GIGABYTE、MicroATX新モデル「X870M AORUS ELITE WIFI7」を国内発売

 　GIGABYTEは、12月12日よりMicroATXマザーボード「X870M AORUS ELITE WIFI7」を発売すると発表した。AMD X870チップセットを搭載した新モデルで、価格はオープンプライスで、35,800円前後となる見込みだ。

　X870M AORUS ELITE WIFI7は、14+2+2フェーズのデジタル電源設計を採用し、VRM冷却のための大型ヒートシンクやM.2 Thermal Guardを装備。PCIe x16スロットにはボタン式クリックリリース機構、M.2スロットにはネジ不要のツールレス構造を採用し、アップグレードや部品交換がしやすい仕様となっている。

最新世代インターフェースと優れたオーディオ機能

　メモリーはDDR5のEXPOおよびXMPプロファイルに対応。背面には40Gb/sのUSB4 Type-Cを2ポート、フロントには20Gb/sのUSB 3.2 Gen.2x2 Type-Cを備え、最新の周辺機器との高速接続を可能にする。オーディオはRealtek製の高音質チップを採用し、PC環境でのリスニング品質を高めている。

PCIe 5.0対応M.2スロットやWi-Fi 7など充実の通信・拡張性能

　ストレージ面では、PCIe 5.0対応M.2スロットとPCIe 4.0対応M.2スロットをそれぞれ1基ずつ搭載。ネットワークは2.5GbE有線LANに加えて、Wi-Fi 7（802.11be）とBluetooth 5.4を統合しており、多様な接続環境に対応できる。外観はブラック基調のシンプルなデザインで、PCケース内の統一感を保ちやすい点も特徴だ。

　製品は国内の正規代理店を通じて販売され、詳細はGIGABYTE公式ウェブサイトで確認できる。

■関連サイト

ギガバイト トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2017年
08月
2015年
04月
09月
2014年
10月
2010年
01月
02月