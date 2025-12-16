OPPO Find X9がハッセルブラッドカメラと7025mAhバッテリーを引っさげ日本上陸！

中国のスマホメーカー「OPPO」は、先日ハイエンドモデルの「Find X」シリーズの最新モデル「OPPO Find X9」をグローバルで発表しましたが、ついに日本国内でのリリースが決定しました！ 12月23日から順次販売が開始されます（SIMフリー版の価格は14万9800円）。なお、残念ながら上位モデルの「Find X9 Pro」は上陸しませんでした。

このモデルは、スウェーデンの名門カメラメーカー「Hasselblad（ハッセルブラッド）」との共同開発によるカメラシステムを継承しつつ、OPPO史上最大級の7025mAhというバッテリー容量や、日本で初めてスマートフォンに採用される最新SoC・MediaTekのDimensity 9500を搭載するなど、海外でも注目されていたフラッグシップモデルです。

それではOPPO Find X9の注目ポイントを、いくつか紹介しましょう。

注目ポイント1：ハッセルブラッドとマルチスペクトル

Find X9の最大の魅力は、そのカメラ性能です。

背面に広角・超広角・望遠という構成でいずれも50MPの3眼カメラと、「マルチスペクトルカメラ」（2MP）を含む、合計4つカメラを搭載しています。このマルチスペクトルカメラは、光のスペクトルチャンネルを9つ、画像を48ゾーンに分割することで色温度を検知する最新技術です。

これにより、夕暮れや複雑な照明環境下であっても、OPPO独自の画像エンジンがゾーンごとに最適な色補正を行ない、目で見たままの自然でリアルな色再現を可能にしています。

また、ハッセルブラッドと共同開発したカメラシステムは健在です。8Kの超高解像度で、繊細な質感と自然な色彩を正確に再現する「高解像度モード」。中判カメラのような、奥行きとニュアンスのある「自然なぼけ感」を表現できる「ポートレート」。そして、かつてのハッセルブラッドのフィルムカメラ「XPan」から着想を得た65:24のレトロなパノラマ撮影モード「XPANモード」といった独自のカメラ機能が楽しめます。

また、動画撮影機能も強化され、4K 120fpsのDolby Vision動画撮影に対応。OISとEISのデュアル手ブレ補正により、動きの激しいシーンでも滑らかで安定した撮影が可能です。

注目ポイント2：日本初の最新SoCと超大容量バッテリー

Find X9は、カメラ性能だけでなく、スマートフォンの土台となる基本性能も最高峰です。

心臓部にあたるSoCには、MediaTek製のDimensity 9500を搭載しています。この高性能チップにより、負荷の高いゲームや高度なAI処理を行なった際でも、スムーズで安定したパフォーマンスを発揮します。

また、特筆すべきはOPPO史上最大級となる7025mAhの超大容量バッテリーを採用した点です。たとえば4K 60fpsのDolby Vision動画を5時間以上撮影し続けることができるほどの持続力を持っています。

さらに、付属の充電器を使った80W SUPERVOOCフラッシュチャージによる急速充電や、50W AIRVOOCワイヤレス充電にも対応しており、充電切れの心配を軽減してくれます。

注目ポイント3：賢すぎるAI機能「AIマインドスペース」

Find X9は、最新のスマホらしくAI機能も充実しています。

「AIマインドスペース」は、さまざまなアプリに散らばった情報（スクリーンショット、メール、SNSなど）を自動的に要約、タグ付け、分類して保存してくれる情報アシスタントです。3本指でスワイプしたり、「Snap Key」を短く押したりするだけで、表示画面をAIが分析し、カレンダーへの登録提案などをしてくれます。

音声での予定登録やメモの文字起こしも可能で、日常生活で必要な情報を一元管理するのに役立つでしょう。

また、写真編集機能もAIで進化しており、薄暗い場所で撮った写真の光のバランスを整える「AI ポートレートグロー」や、写り込んだ不要なものを消せる「AI 消しゴム」といった機能が搭載されています。

注目ポイント4：安心して使えるタフネス性能と便利機能

防水・防塵はIP68に加え、最高水準のIP69にも対応しています。これは、80度の熱湯噴射にも耐えられるほどの堅牢性を示します。また、約6.6型（120Hz対応））のフラットディスプレ－は、4辺すべて1.15mmの極細ベゼルを採用し画面がスペックの数値より大きく見えます。

また、セキュリティーが大幅に向上した、超音波式のディスプレー指紋認証やおサイフケータイ、マイナンバーカードといった機能にも対応しています。このように、日常における利便性も確保されているのです。

購入情報とオトクなキャンペーン

OPPO Find X9は、チタニウムグレーとスペースブラックの2色で、12月23日から順次発売されます。

主な取扱チャネルは、au、ソフトバンクといったキャリア、IIJmioやQTmobileなどのMVNO、そして大手量販店（エディオン、コジマ、ビックカメラ、ヨドバシカメラなど）や各種ECサイトです。

またauでは、期間限定・在庫限りの発売記念キャンペーンを実施します。au取扱店またはau Online ShopでOPPO Find X9を購入した人を対象に、グリップ・セルフィースティック・三脚スタンドとして使える「OPPO 3-in-1 マグネットセルフィースティック」と、高強度なアラミド繊維を採用した「OPPO Find X9 マグネット対応アラミド繊維ケース」がもらえます。詳しくはそれぞれのサイトまで。

【まとめ】巨大バッテリーでこのサイズ感は率直にスゴイ

OPPO Find X9は、単なるハイエンド機のアップデートに留まらず、「カメラの色彩表現」と「バッテリーの持続力」という、現代のスマートフォンユーザーが最も重視する要素を極限まで高めたモデルになっています。

特に、7025mAhという異次元のバッテリー容量は、旅行やイベントで充電環境を気にせずに一日中カメラを使い倒したい、ゲームを遊び倒したいユーザーにとって、最高の安心感をもたらすことでしょう。そのほか、ハッセルブラッドとの協業に加え、新搭載のマルチスペクトルカメラが実現する世界は、写真や動画のクオリティーにこだわりたいクリエイティブな人の要求にも確実に応えます。

ここまで紹介してきた特徴を見ても、OPPOがこのモデルを「妥協しないフラッグシップ」として日本に投入した意図が明確に伝わってきます。価格次第ではありますが、高性能と信頼性を求めるユーザーにとって、2025年を締めくくるスマートフォンとして、最も魅力的な選択肢の1つになることは間違いありません。