「超十代」から誕生したアイドルグループ「君と見るそら」の白色担当として活躍する高鶴桃羽（たかつる・ももは）さんが、「2026年カレンダー」（発売元：わくわく製作所、価格：3630円）の発売記念イベントを12月6日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

今年は「NATSUZOME」「SPARK 2025 渋谷納涼祭」「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025」など、グループとして数々の夏フェスに出演して人気を見せたが、漫画誌のソログラビアでも話題に上った高鶴さん。カレンダーの発売は2年連続となるが、9月に都内で撮り下ろされた写真で構成されている。

――仕上がりはいかがですか？

【高鶴桃羽】 朝をイメージして洗面所で撮った写真とか（1月・2月）、ベッドでのビキニ・ショーツ姿とか（3月・4月）、おさげ髪の可愛い水着姿とか（5月・6月）。昨年よりも日常感が出ていて、家のどの場所に飾っても馴染むカレンダーになりました。

――オススメは？

【高鶴桃羽】 オフショルダーの真っ白なニットワンピースを着て、ソファーに座っている写真です（11月・12月）。ちょっと着飾った印象でデート感もありつつ、部屋でくつろいでいるオフ感もあって、みなさんが普段見ている私に近いかなって。来年も一緒にいてほしいという気持ちを込めて選びました。

――ほか注目は？

【高鶴桃羽】 ハロウィンを意識したバニー衣装の写真です（9月・10月）。SNSにも出していないので、カレンダーで初めて見たファンの方々になんて言ってもらえるか、すごく楽しみにしています。

――2025年を振り返った感想も。

【高鶴桃羽】 ずっとステージを「観る側」だったのですが、グループでいろいろな夏フェスに出演できたことがうれしかったです。倒れそうになるほど暑かったのに、めっちゃ楽しくて一生の思い出になりました。今年を漢字1文字で表現するなら「熱」です！

――グループにおける高鶴さんの立ち位置は？

【高鶴桃羽】 1年前は「抜けてる」と言われることが多かったし、それは現在でも変わってないのですが……。家に泊まりに来たメンバーが家事をする様子を見てから、「意外とちゃんとしている」「お母さんみたいだね」と言ってくれるようになりました（笑）。

2026年3月13日には、日本橋三井ホールで結成2周年の記念公演（名称未定）を開催することが決定。「3年目を迎えるグループの成長した姿をみなさんに観てもらいたいので、この日は空けていただけるとうれしいです」と呼びかけた。