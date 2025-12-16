TikTokを含めたSNSの総フォロワー数は50万人に迫る勢い。デビュー10周年でますます人気の紺野 栞（こんの・しおり）さんが、21th DVD「とろけるしおりぶれんど」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：115分、価格：4620円）の発売記念イベントを12月6日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

今夏に都内で撮影された21th DVDは、関西弁が抜けない新米カフェ店員という役どころ。来店客（＝視聴者）をもてなすうちに恋愛関係になるという物語である。紺野さんはデビュー当時、結婚式場で4年間もアルバイトをしていた経験があり、板についた接客の様子もポイントと言えるだろう。

――おもしろいですね。

【紺野 栞】 カフェの店員ということで、メイド服とはちょっと違う衣装で接客しています。髪型もハーフツインですごく可愛くしていただきました！ 髪は3年ほど伸ばしてきましたが、年末にショートカットにしようと思っているので、最後のロングヘアをこの作品で楽しんでほしいです。

――シーンとしては？

【紺野 栞】 最初に「いらっしゃいませ」という出会いのシーンがあって、また来店したときに告白。「今日泊まっていくやんな？」と誘ったり、一緒にホラー映画を観たり、寝室でイチャイチャを始めたりします。

――オススメは？

【紺野 栞】 「このあと時間ある？」と誘い出して告白するシーンです。ライトグリーンのドレスを捲し上げながら、「付き合ってくれませんか？」と言ったりしています。すごく恥ずかしったですが、可愛さと大人っぽさの両方が出すことができたと思います。

――2025年を振り返った感想も。

【紺野 栞】 デビュー10周年ということで、「ファンの方々へ感謝を捧げたい」をテーマにがんばってきました。大きな目標だった1st写真集「凸凹」を出すことも決まり、本当にみなさんに喜んでいただけたんじゃないかと。いろいろな縁に恵まれた1年になりました。

最近の紺野さんのイベントは参加チケット完売が続いているのだが、今回も見事に達成。悲願の1st写真集については、12月20日にお渡し会＆オフ会を開催予定。「クリスマス感のある衣装でみなさんをもてなしたい」と意気込んだ。詳細は公式ファンクラブ「エスカルゴは青空が見たい」でチェックしよう。