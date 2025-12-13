おせち難民に朗報 Amazonふるさと納税ならまだ間に合うし選びやすい！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

おせちが食べたいけど、まだ予約してない

年末が近づくと、「今年はおせちはどうしようか」と、毎年のように同じことを考えていませんか。準備が大変そう、量が多そう、そこまで好きなものばかりかと言われると……そんな理由で二の足を踏みつつ、いざ年が明けると「やっぱり少しは食べたいかもしれない」と思ってしまう。

しかし、家でおせちを作るのは大変。おせちの予約は9月から10月にかけて開始されることが多く、12月初旬から中旬にかけて注文のピークを迎えます。「今から予約するのも大変そうだ……」という人、諦めるのはまだ早い。

「Amazonふるさと納税」を活用し、賢く、ぜいたくにお正月を迎える選択肢があるんですね。

Amazonでもふるさと納税ができる

多くの人が日頃から愛用しているAmazonですが、実はふるさと納税のプラットフォームとしても利用できます。「Amazonふるさと納税」なら、普段の買い物と同じアカウント、同じ操作感で寄付できます。

見慣れた画面構成や検索機能を使って返礼品を探せるため、いつものショッピングの延長線上で、日本各地の自治体の特産品を選べる手軽さは、忙しい年末において大きなアドバンテージ。

おせち料理の返礼品として選べば、通常購入すれば数万円はするような豪華な多段重を、税金の控除を受けながら手に入れることができるため、お正月の楽しみ方をさらに広げられるはず。

Amazonのサイト上では、和風、洋風、中華といったジャンルや、人数の目安、寄付金額などからスムーズに検索することが可能です。

レビュー機能も充実しているため、実際に届いた人の声を参考にしながらおせち選びができるのもAmazonならではの利点と言えます。

例としては、以下のような返礼品があります（12月12日現在）。

『割烹料亭千賀』の味と意匠を受け継ぐ千賀屋による、おせちに欠かせない縁起物の食材はもちろん、お正月の定番料理まで丁寧に盛り付けた本格和風おせち。

ローストビーフや生ハムといった肉料理に、和の祝肴やスイーツを織りまぜた構成。世代を問わず楽しめる内容のおせち。

減塩でお雑煮付きの1人前おせち。丹波篠山市産の黒豆、屋久島産の車海老の姿煮などのおいしさはそのまま、食塩相当量2.6gと健康にも配慮。

新しい年を祝う最初の食事は、やはり心躍るものでありたい。準備の負担を減らしつつ、おせちはきちんと用意したい。そんな賢い選択として、今年はAmazonふるさと納税でおせち料理を注文してみてはいかがでしょうか。