180Hz対応の「JN-IPS238G180Q」が金賞受賞！ JAPANNEXTが快挙を発表

　JAPANNEXTは12月11日、「価格.comプロダクトアワード2025」において、パソコン周辺機器部門のPCモニター・液晶ディスプレイカテゴリで金賞を受賞したことを発表した。この受賞を果たした製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載し、180Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度を備えたWQHD（2560x1440）解像度のゲーミングモニター「JN-IPS238G180Q」だ。

　JN-IPS238G180Qは、フルHDに比べ78％向上した高精細表示を実現し、ゲームプレイやデスクワーク、写真・動画の視聴時に最適なディスプレイを提供する。180Hzの高速リフレッシュレートと1msの応答速度により、高速で動く映像も滑らかに再生できるため、FPSなどの動きの速いゲームプレイにも対応可能だ。また、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応することで、リアルで深みのある映像表現を実現する。

　JAPANNEXTは、引き続き高品質でコストパフォーマンスの高い製品を提供することを誓っている。

