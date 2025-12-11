広視野角IPS＋WQHD＋sRGB99%で17,800円　JAPANNEXT「JN-i27Q3」発売

JAPANNEXTは、最新の27インチIPSパネル搭載WQHD液晶モニター「JN-i27Q3」を12月11日に発売すると発表した。この新製品は価格.com限定で、17,800円（参考価格:税込）で提供される。

JN-i27Q3は、WQHD（2560×1440）の高解像度でフルHDよりも78％も高精細な映像を映し出す。幅広視野角を提供し、ディスプレイの色やコントラストが変わりにくいIPSパネルを採用していることで、どの角度からでも鮮やかな映像が楽しめるようになっているという。最大輝度300cd/m²、sRGB99%にも対応しており、色彩豊かなコンテンツ制作に最適だ。

この液晶モニターは、HDMI 1.4とDisplayPort 1.2のインターフェイスを搭載しており、様々なデバイスと接続できるのが特徴だ。また、目に優しい設計として、ブルーライト軽減機能とフリッカーフリー設計を採用しているため、長時間の使用でも目の疲れを軽減できるとしている。VESAマウント（100×100mm）対応で、様々な設置環境に柔軟に対応可能だが、スピーカーは内蔵されていない。

機能面のみならず、スタイルと機能が両立したデザインも魅力的で、外形サイズは、スタンド込で高さ462×幅614×奥行184mm、重量は約4.34kgとなっている。製品には2年間の保証も付いており、安心して利用できる。