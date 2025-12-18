JAPANNEXT、約3万円で27インチWQHD対応　多機能スタンド搭載モニターを発売

JAPANNEXTは12月18日、新たに27インチIPSパネル採用のWQHD液晶モニター「JN-IPS27Q3-HSP」を発売すると発表した。価格は29,980円（直販価格:税込）。

JN-IPS27Q3-HSPは、27インチのIPSパネルを搭載し、解像度2560x1440のWQHDを実現する液晶モニターだ。フルHDより78％高い精細度を持ち、デスクワークから写真や動画の視聴まで幅広く対応する。最大輝度300cd/m2、sRGB99％の広色域をサポートしており、動画編集や写真編集の用途に最適な選択と言えるだろう。

特徴的な多機能スタンドは、高さ調整が可能で、横置き時に最大150mmの範囲で調整できる。さらにピボット機能により縦画面でも使用可能で、スイーベル機能で左右各30度の動きもサポートするため、視聴環境に合わせた柔軟な設定が可能だ。

モニターのインターフェイスは、HDMI 2.0とDisplayPort 1.2を1ポートずつ備え、様々な機器との接続が可能だ。VESAマウント対応により、モニターアームなどと組み合わせることも容易で、目の負担を軽減するフリッカーフリーパネルとブルーライトカット機能も搭載されている。スピーカーは搭載されていないが、2年間のメーカー保証が付いてくることも安心材料である。