4K×28インチ×昇降スタンドで3万円台。JAPANNEXT「JN-IPS28U2-HSP」が登場

JAPANNEXTは12月18日、28インチのIPSパネルを採用した4K液晶モニター「JN-IPS28U2-HSP」を、36,980円（直販価格:税込）で発売すると発表した。

製品の特徴として、IPSパネルによる広視野角（上下左右178°）を実現しており、あらゆる角度からでも色やコントラストの変化が少ない。また、sRGB:100%の広色域により、動画や写真編集作業にも適しているという。最大輝度は300cd/m²で、明るい映像を楽しむことができる。

使用者の利便性に配慮した設計として、モニターは昇降式多機能スタンドを搭載し、最大135mmの高さ調整が可能。さらに、縦画面にも対応するピボット機能や、左右各30°のスイーベル機能も装備。インターフェイスにはHDMI 2.0 x2、DisplayPort 1.4 x2を備えており、様々なデバイスとの接続が簡単だ。

その他の特徴として、フリッカーフリーやブルーライト軽減機能、HDCP2.2対応、2Wx2のスピーカー搭載などが挙げられる。VESAマウント対応のため、モニタースタンド以外の設置にも対応可能で、2年間のメーカー保証が付属する。