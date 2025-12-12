175Hz×1ms対応の新4Kゲーミングモニター「JN-IPS27G175U」登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　JAPANNEXTは12月12日、27インチのIPSパネルを搭載した4Kゲーミングモニター「JN-IPS27G175U」を発売すると発表した。価格は57,980円（直販価格:税込）で、販売はECサイト限定で行われる。

　JN-IPS27G175Uは、175Hzの高速リフレッシュレートと1msの高速応答速度により、滑らかな映像表示を実現する。この製品は特にゲームプレイに最適化されており、3つのゲームモードを搭載し、FPSなどのジャンルに合わせた調整が可能だ。また、PS5との4K:120Hz接続にも対応し、家庭用コンソールでも高精細なゲーム体験が楽しめるという。

　モニターは最大輝度350cd/m2を誇り、sRGB:100%の色域をカバー、DCI-P3にも95%対応しているため、映画や写真も鮮やかに表示することができる。VRR（可変リフレッシュレート）やAdaptiveSyncに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減、常に滑らかで美麗な映像を実現するのが特長だ。

　接続性も充実しており、HDMI 2.1x2およびDisplayPort(DSC)x2を備え、様々な機器との連携が可能。さらに画面分割表示が可能なPIP（Picture In Picture）やPBP（Picture By Picture）機能を搭載し、複数の入力を同時に管理できる。2年間のメーカー保証が付いており、75x75mmのVESAマウントにも対応しているため、モニターアームやスタンドのカスタマイズも可能だ。

■関連サイト

JAPANNEXT トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2021年
08月
09月
10月
2020年
06月
07月