175Hz×1ms対応の新4Kゲーミングモニター「JN-IPS27G175U」登場

JAPANNEXTは12月12日、27インチのIPSパネルを搭載した4Kゲーミングモニター「JN-IPS27G175U」を発売すると発表した。価格は57,980円（直販価格:税込）で、販売はECサイト限定で行われる。

JN-IPS27G175Uは、175Hzの高速リフレッシュレートと1msの高速応答速度により、滑らかな映像表示を実現する。この製品は特にゲームプレイに最適化されており、3つのゲームモードを搭載し、FPSなどのジャンルに合わせた調整が可能だ。また、PS5との4K:120Hz接続にも対応し、家庭用コンソールでも高精細なゲーム体験が楽しめるという。

モニターは最大輝度350cd/m2を誇り、sRGB:100%の色域をカバー、DCI-P3にも95%対応しているため、映画や写真も鮮やかに表示することができる。VRR（可変リフレッシュレート）やAdaptiveSyncに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減、常に滑らかで美麗な映像を実現するのが特長だ。

接続性も充実しており、HDMI 2.1x2およびDisplayPort(DSC)x2を備え、様々な機器との連携が可能。さらに画面分割表示が可能なPIP（Picture In Picture）やPBP（Picture By Picture）機能を搭載し、複数の入力を同時に管理できる。2年間のメーカー保証が付いており、75x75mmのVESAマウントにも対応しているため、モニターアームやスタンドのカスタマイズも可能だ。