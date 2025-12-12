JAPANNEXT、200Hz対応の24.5型ゲーミングモニターを15,780円で発売

JAPANNEXTは12月12日、24.5インチのIPSパネルを搭載し、200Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHDゲーミングモニター「JN-IPS245G200F」を15,780円（直販価格:税込）で発売すると発表した。

新製品「JN-IPS245G200F」は、24.5インチのIPSパネルを採用。200Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度を兼ね備えたこのゲーミングモニターは、FPSなどの激しい動きが必要なゲームでも、ブレを抑えた滑らかな映像を提供するとしている。MPRT 1ms応答速度は100Hz以上のリフレッシュレートで有効となる。

最大輝度300cd/m2、sRGBカバー率99%の広色域対応で、色鮮やかでリアルな映像を堪能できる。更にはHDR（ハイダイナミックレンジ）により明暗差をくっきりと映し出し、深みのある映像表現を可能とする。また、AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、画面のティアリングを防ぎ、非常に滑らかな映像を実現するという。

HDMI 2.0とDisplayPort 1.2の入力端子を備えており、様々なデバイスに接続でき、PS5ともフルHD:120Hzでの接続が可能。ブルーライト軽減モードとフリッカーフリー設計で目と身体への負担を軽減する機能も盛り込まれている。VESAマウント対応により、モニターアームやスタンドの使用可能で、ユーザーの使用環境に応じた柔軟な設置が可能だ。

JN-IPS245G200Fは、ゲーマーにとって魅力満載の特徴を有し、2年間のメーカー保証が付き、安心の製品となっている。詳細は公式サイトで確認できる。