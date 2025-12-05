32インチIPS×USBメディア再生対応の万能ディスプレイ「JN-IPS32FHD-M」登場

　JAPANNEXTは12月5日、32インチのIPSパネルを搭載したフルHD解像度の液晶モニター「JN-IPS32FHD-M」を29,980円（直販価格:税込）で発売すると発表した。これは、USBメモリ再生にも対応した多機能なディスプレイだ。

　JN-IPS32FHD-Mは、IPSパネルの特性を活かし、上下左右178度の広視野角を実現。あらゆる場所から色とコントラストが安定して見えるため、会議室や家庭での映画鑑賞に最適だとしている。また、USBポートを介して簡易デジタルサイネージとしても使用でき、リモコンによる操作で画像や動画をスムーズに表示できる。

　このモニターは、HDMIとVGAの複数インターフェイスを備え、パソコンやゲーム機からブルーレイディスクプレーヤーまで多岐にわたるデバイスとの接続が可能だ。音声関連ではコアキシャル音声出力やビデオ/音声入力も搭載し、多様な接続ニーズに応える仕様となっている。サイズはスタンド込みで高さ468mm、幅719mm、奥行200mmで、重量3.6kgと取り扱いやすい。VESAマウントにも対応しており、設置の柔軟性も高い。

　さらに、8Wのスピーカーを2基搭載し、リモコンを使っての音量調整や入力ソース切り替えなど多様な操作が可能だ。これらの機能を備えたJN-IPS32FHD-Mは、2年間のメーカー保証が付くことで、安心して使用できる。

