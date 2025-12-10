スタバ×ビームス！ コーヒー豆産地ケニアから着想した14アイテムを12月12日発売

コーヒーカルチャーとファッションを融合させた「STARBUCKS STAND by BEAMS」新展開

コーヒー豆の産地「ケニア」をイメージしたアイテムを発売

スターバックス コーヒー ジャパンはビームスとともに、コーヒーのカルチャーとファッションを融合させた新しいライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」から新たなラインナップ「SEASONAL Collection」を立ち上げると発表。

その第一弾としてコーヒー豆の生産地ケニアをテーマにした全6型13アイテムを12月12日よりスターバックス公式オンラインストアにて発売。また、ビームスのリアル店舗「ビームス ライフ 横浜」では上記に1型を加えて発売する。

商品一覧

・ジャカードクルーニット／3万5200円

・クレイジーパターンフードネルブルゾン／2万8600円

・総柄プリントフリースジップブルゾン／3万800円

・総柄プリントフリース バラクラバ／1万2100円

・総柄プリントフリース マフラー／1万3200円

・アニマルプリントTシャツ／9900円

・総柄プリントフリースクッション／7150円（ビームス ライフ 横浜のみ）