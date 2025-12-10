コーヒーカルチャーとファッションを融合させた「STARBUCKS STAND by BEAMS」新展開
スタバ×ビームス！ コーヒー豆産地ケニアから着想した14アイテムを12月12日発売
2025年12月10日 19時00分更新
コーヒー豆の産地「ケニア」をイメージしたアイテムを発売
スターバックス コーヒー ジャパンはビームスとともに、コーヒーのカルチャーとファッションを融合させた新しいライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」から新たなラインナップ「SEASONAL Collection」を立ち上げると発表。
その第一弾としてコーヒー豆の生産地ケニアをテーマにした全6型13アイテムを12月12日よりスターバックス公式オンラインストアにて発売。また、ビームスのリアル店舗「ビームス ライフ 横浜」では上記に1型を加えて発売する。
商品一覧
・ジャカードクルーニット／3万5200円
・クレイジーパターンフードネルブルゾン／2万8600円
・総柄プリントフリースジップブルゾン／3万800円
・総柄プリントフリース バラクラバ／1万2100円
・総柄プリントフリース マフラー／1万3200円
・アニマルプリントTシャツ／9900円
・総柄プリントフリースクッション／7150円（ビームス ライフ 横浜のみ）