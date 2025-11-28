GIGABYTE、新GPU「RTX 5060搭載モデル」登場！ WINDFORCEで強化された冷却が魅力

　シー・エフ・デー販売は11月28日、GIGABYTEブランドの最新グラフィックボード『GV-N5060WF2MAX OC-8GD』を発売すると発表した。価格は52,800円前後を予定している。

　GIGABYTEの新製品『GV-N5060WF2MAX OC-8GD』は、NVIDIA GeForce RTX 5060を搭載し、ハイパフォーマンスを追求したグラフィックボードだ。最先端の「WINDFORCE冷却システム」を搭載し、GPUが低負荷時にファンを停止させる3Dアクティブファン機能も備え、静音性と効率的な冷却を両立する。

　銅プレートがGPUに直接接触することで、高い放熱性能を発揮する。また、基板の耐久性を高めるメタルバックプレートの搭載により、長期間にわたる安全な使用をサポート。出力はDisplayPort2.1b×3とHDMI2.1b×1を装備し、最先端の映像技術に対応する。

　仕様として、コアクロックは2512MHz、メモリ速度は28Gbps、メモリビット幅は128bit、メモリサイズは8GBのGDDR7を採用している。このスペックにより、最新ゲームや映像制作において、滑らかで高品質な映像出力を実現するとしている。

