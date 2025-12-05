アウトドア勢ざわつく。Jackeryの人気ポータブル電源が半額で7万円台に！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh 登場！

ポータブル電源・蓄電池カテゴリでベストセラー1位を獲得しているJackery（ジャクリ）から、「Solar Generator 1000 New」のソーラーパネルセットが、Amazonタイムセールに登場！

このポータブル電源は、従来モデルのサイズ・重さなどの弱点を克服しつつ、家電が動かせる出力＋持ち歩けるサイズ感を両立。高出力ながら持ち運びやすく、家庭・防災・アウトドアのどこでも頼りになる万能ツールです。

セール中につき、参考価格154,600円の商品が、50％オフの77,300円で購入可能です。過去1か月で2000点以上購入された人気アイテムをこの機会にぜひチェックしてみてください！

Jackery Solar Generator 1000 New 1070Whの特徴

① 1時間でフル充電

このポータブル電源の最大の特徴は、充電速度の速さ。緊急充電モードを使えば、最速1時間（60分）でフル充電が可能です。（※高速充電は1.7時間、静音充電は約5時間）

② 10年使える長寿命バッテリー

毎日充電しても10年間長持ちするリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、4,000回の充電サイクル後も容量の70%を維持する高い耐久性を持っています。さらに5年間の長期保証（基本3年＋製品登録で2年延長）も付いており、安心感があります。

③ 業界トップの携帯性

1000Wh〜1500Wh容量帯で軽量モデルであり、重量は約10.8kg。片手で持てる重さのため、「気軽にキャンプに持っていける」と、携帯性がユーザーから高く評価されています。

④ 両面発電ソーラーパネル

セットの100Wソーラーパネルは、両面発電とIBCテクノロジーにより業界トップクラスの25%光電転換効率を実現。高効率で充電できるため、災害時だけでなく日常の節電対策としても役立ちます。

お買い得価格で手に入る！

大容量、高出力、超高速充電、そして長期保証付きの「Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh」を、半額というお得な価格で手に入れ、アウトドアや万が一の備えを万全にしませんか？

※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。