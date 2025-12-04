コスパ最強！ 山善32インチテレビが17,800円で買える

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】山善ハイビジョン液晶テレビ「QRTN-32W2K（32インチ）」 登場！

地上デジタル、BS・110度CSをそれぞれ2チューナー搭載した、山善のハイビジョン液晶テレビ「QRTN-32W2K（32インチ）」が、Amazonタイムセールに登場！

この「QRTN-32W2K（32インチ）」は、必要な機能をしっかり抑えつつ、コスパの良い価格で無理なく手を伸ばせるテレビに仕上がっています。

セール中につき、参考価格21,800円の商品が、18％オフの17,800円で購入可能です。この機会にチェックしてみてください！

山善ハイビジョン液晶テレビ「QRTN-32W2K（32インチ）」の特徴

① Wチューナーで「観ながら裏録画」が可能

地上デジタル・BS／CSに対応したWチューナー搭載。スポーツを見ながら、別チャンネルのドラマや映画を録画できるのはとても便利。家族でテレビを見る時間が分かれていても、各自好きな番組を楽しめます。さらに、外付けHDD（別売）をUSB接続すれば録画機能が使えるため、レコーダーを買わなくても録画できるのは嬉しいポイント。

② VAパネル＋直下型LEDで映像がシャープ＆見やすい

画面には VAパネルと直下型LEDバックライト を採用。コントラスト比が高く、明暗の差がはっきり映るので、ドラマや映画、アニメなど映像作品をきれいに楽しめます。寝室やワンルーム、手軽にテレビを置きたい部屋にもぴったり。

③ 軽量＆コンパクトで設置や移動もラク

本体重量は約3.7kgと軽く、幅・奥行きもコンパクト。大型テレビのように大きなスペースがなくても気軽に設置可能。引越し・模様替え時にも移動しやすいのが魅力です。

お買い得価格で手に入る！

32型・Wチューナー・録画対応・軽量設計といった要素をしっかり備えたうえで、17,800円という破格のお値段です。

新生活やサブテレビとして最適な、Wチューナー搭載の高コスパモデルがセール価格で買える、この機会をお見逃しなく！

※価格は在庫状況によって異なる場合があります。