AMD Ryzen AI 7搭載の23.8型AIO「ASUS ExpertCenter P600 AiO (PM640KA)」発表　オンライン会議特化機能も

ASUS JAPANは12月3日、ASUS初のCopilot+ PCオールインワン「ASUS ExpertCenter P600 AiO (PM640KA)」の発売を発表した。AI処理対応のAMD Ryzen Al 7 350プロセッサと23.8型フルHDタッチパネルディスプレイを搭載し、ASUS Store限定で購入できる。価格は17万9800円から。

ASUS ExpertCenter P600 AiO (PM640KA)は、Microsoft Copilot+ PCに対応したオールインワンPCである。AIエンジンにより高速処理が可能で、オンライン会議専用の「ASUS AI ExpertMeet」機能を搭載しており、ノイズキャンセリングやAIカメラ機能を活用したスムーズな会議体験を提供する。さらに、AIによるミーティング議事録作成と翻訳字幕のサポートも行っている。

ディスプレイは23.8型フルHDタッチスクリーンで、画面占有率93%というスタイリッシュなデザインが特徴だ。高い色精度と広視野角を提供するこのディスプレイはアンチグレア加工も施され、低ブルーライト認証を取得しており、特に長時間使用時に安心できる仕様となっている。

さらに、PCはVESA規格に対応しているため、壁掛け設置やモニターアームでの使用も可能だ。これにより、オフィスや家庭での様々な使用シーンにフィットする柔軟さを持っている。また、優れたオーディオ性能を誇るスリムな本体には、Dolby Atmos認定のサウンドシステムが内蔵されており、臨場感溢れる音響体験を楽しめるとしている。

ASUSでは、充実したインターフェースとともに、Kensingtonナノセキュリティスロットなど高いセキュリティ機能も提供する。アメリカ軍事品規格に準拠した堅牢性を持ち、故障に対しても「ASUSのあんしん保証」サービスがカバーしている。