ASUS、ビジネスの生産性を高めるAIノートPC「ExpertBook P3」および小型デスクトップ「P500 SFF」を発表

ASUS、最新ビジネスノート「ExpertBook P3シリーズ」発売 小型デスクトップ「ExpertCenter P500 SFF」も6モデル追加

ASUS JAPANは11月7日、ビジネス向けノートPC「ASUS ExpertBook P3シリーズ」の発売と、小型デスクトップPC「ASUS ExpertCenter P500 SFF（P500SV）」6モデルの追加を正式発表した。

ExpertBook P3シリーズはASUS Storeで販売中で、ExpertCenter P500 SFFは11月下旬の発売を予定している。

AMD Ryzen AI搭載、最大50TOPSでAI処理もこなす「ExpertBook P3」

新たに登場したExpertBook P3シリーズは、AMD Ryzen AIプロセッサを搭載し、NPU最大50TOPSという高いAI処理性能を実現。マルチタスク環境でも余裕のある動作を可能にしており、1TBのPCIe 4.0 SSDによってデータアクセスも高速化している。

ディスプレイは14インチモデルと16インチモデルの2サイズを展開。どちらも軽量設計で、外出先への持ち運びにも適している。ビジネスユーザーに求められる機動性とパフォーマンスを両立したモデルだ。

インテルCore i7搭載、省スペース筐体の「ExpertCenter P500 SFF」

一方のExpertCenter P500 SFFは、インテル Core i7-13620Hプロセッサを搭載し、最大32GBメモリに対応。大規模なデータ処理からオフィス業務まで、あらゆるビジネスシーンで安定した高パフォーマンスを発揮する。

わずか8.6リットルの省スペース設計ながら、ツールレスでの拡張にも対応。限られたオフィススペースでも柔軟に運用できるのが強みだ。

生産性とセキュリティを高める設計

両製品とも、日々のビジネスを効率化するための機能が充実している。オンライン会議を快適に行えるAI機能や、豊富なポートによる高い拡張性を備える点が特徴だ。

特にExpertBook P3には、顔認証対応のセキュリティ機能も搭載されており、ビジネスデータを安全に保護する設計となっている。