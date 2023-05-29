ASUS、CES 2026でAI新製品を一挙公開　Copilot+ PCや次世代ミニPC登場

ASUS本社は、2026年1月に米国ラスベガスで開催される「CES 2026」の期間中に、グローバル最新製品を発表するバーチャルイベントを世界同時配信する。 ASUSの発表は1月7日午前2時（日本時間）、ROGの発表は1月6日午前8時（日本時間）に行われる予定だ。

ASUSは「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」というビジョンのもと、AIを日常生活に深く統合するインテリジェントなコンピューティング体験を提案する。最新のCopilot+ PC、多用途なミニPC、革新的なコンパクトデバイスなどを含む、AIを基盤とした製品ポートフォリオが発表される。これらの製品は、Workspace AI、Creator AI、Everyday AIという3つのAIシナリオに基づき、あらゆる場面での価値を提供することを目指すという。

一方、ROGはブランド創設20周年を記念し、次世代ゲーミングシステムや画期的な冷却ソリューション、没入感のある高精細ディスプレイなど、革新的な製品群を発表する予定だ。