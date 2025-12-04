身長とスリーサイズ以外はすべて非公開。「謎の骨格美女」として話題の仁藤りさ（にとう・りさ）さんが、1st DVD「色悪（いろあく）」（発売元：竹書房、収録時間：132分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月23日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

OLとして働きながら、「なるべく情報を公開しない」という方針で10年以上もグラビア活動を続けている仁藤さん。この9月に1st写真集「色悪」が出たことを機に、その名が広く知られるようになってきた。その映像版と呼べるのが今作で、都内近郊でなんと6回も撮影したそうだ。

――どんな内容ですか？

【仁藤りさ】 廃墟や銭湯、通勤バスなどいろいろな場所で撮ったのですが、ロケーションと衣装のミスマッチがコンセプト。たとえばパチンコ屋でラグジュアリーなコートに全身網タイツとか、工事現場でのボンデージ衣装とか、銭湯でタオルで作ったドレスを披露しています。

――オススメは？

【仁藤りさ】 近くに滝が流れる廃墟で、褌（ふんどし）姿を披露するところです。日本的な要素を取り入れるというのが作品全体の裏テーマ。4月なのにめちゃくちゃ寒かったのですが、鳥肌を立てながらがんばりました。ミステリアスな雰囲気に仕上がったので、ぜひご覧になってほしいです。

――ほか注目は？

【仁藤りさ】 「カッコいい男子が女性を惑わせるイメージ」を表現しようと、メイクもイケメン風にして、私ではない子にも出演してもらったシーンです。目隠しされた子にあれこれやってしまう展開は、この作品でしか楽しめないと思っています。

――作品タイトルも印象的ですよね。

【仁藤りさ】 「女性をたぶらかす悪い男」という歌舞伎の役柄の1つなんです。グラビアといえば可愛くて胸が大きくて……みたいなイメージを逸した役をやらせていただきました。全体的に個性のある映像になったし、（100点満点で）120点をあげたいです。

年内で直接会えるイベントはこれが最後だそうで、参加チケットも完売。2月6日を「にとーの日」に設定しているのだが、「2026年はあいにくの平日なので、2月7日と8日に撮影会とBARイベントを企画します。スケジュールの確保をお願いします！」と参加を呼びかけた。