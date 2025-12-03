製薬会社の研究開発職を経て、現在フリーランスで活動する空峰 凛（そらみね・りん）さんが、6th DVD「vs仮想エロス」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを11月22日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

4月の週刊プレイボーイの撮り下ろしに続き、週刊SPA!（9/30号）の名物企画「グラビアン魂」にも登場し、グラビア界での存在感を高めている空峰さん。7月に都内近郊で撮影された6th DVDは、異なる4つの役柄で魅せる映像になっているのが特徴。ちょっとヤンチャな高校生、脚を怪我して入院中の患者、コンビニのバイト店員、マッチングアプリを楽しむ女の子の4役である。

――順番に説明や見どころを聞かせてください。

【空峰 凛】 まずはヤンチャな高校生から。女の子慣れしていない後輩を屋上に呼び出し、上から目線で体を触らせてあげたりします。その行為が先生にバレてしまい、職員室でお仕置きされるという……。ギャップのあるシーンに仕上がっています。

――入院中の患者は？

【空峰 凛】 パジャマ姿で病室で過ごしているのですが、お見舞いに来てくれた彼氏とイチャイチャしたり、優しく接してくれる先生のことが好きになってアプローチ。「たくさん診察してくださいね」と誘ったりします。

――コンビニのバイト店員はどんな展開？

【空峰 凛】 勤務中に万引き犯を捕まえ、バックヤードでめちゃくちゃ叱責するんです。もうドSの空峰 凛を全力で表現できたんじゃないかと。監督さんにも「演出は任せた！」と言われ、アドリブを織り交ぜながらがんばりました。今作で一番のオススメです。

――最後のマッチングアプリを楽しむ女の子は？

【空峰 凛】 実はおじさん好きという設定で、可愛い子を探していたおじさんと意気投合。出会ってすぐお泊りデートしちゃうのですが、デレデレしながらも色気で攻める感じが楽しめます。素の私に最も近い雰囲気で挙げるならココです。

――さて、2025年はどんな年でしたか？

【空峰 凛】 「グラビア誌に載ること」を目標にしていたのですが、週刊プレイボーイと週刊SPA!への掲載が実現。ずっと大好きな衣装ブランドのPharfaite（パルフェット）の撮影会に呼ばれたのも、とてもうれしい出来事でした。いろいろな目標を達成することができて、本当に飛躍の年になったと思います。

今考えているのは、キャラクターやトークを活かしたバラエティーや海外への進出。「特に海外はコスプレ人気が高いので、自分も挑戦していきたい」と抱負を語った。年明けの1月10日には、7th DVD「えっちな女でごめんなさい」もリリース予定だ。