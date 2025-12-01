このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2372回

アップル「iPhone 18 Pro」カメラ穴ついに極小化か　ダイナミックアイランド縮小の可能性

2025年12月01日 20時00分更新

文● 篠原修司

Zana Latif | Unsplash

　アップルが2026年に発売するiPhone 18 Proシリーズは、前面カメラの穴が大幅に小さくなる可能性がある。中国のSNS微博(weibo)の著名リーカーDigital Chat Station氏が11月7日にリークした。

　同氏によると、アップルはホール・イン・アクティブ・エリア（HIAA）と呼ばれる技術を使った前面カメラの小型化をテストしているという。

　HIAAはサムスンなどのディスプレーメーカーが開発した製造技術で、レーザーを使って有機ELパネルの画面表示領域に極小の穴を開けることで、前面カメラを画面内に統合できるようにするものだ。この技術により、画面を占有する面積を大幅に減らすことができるという。

　同氏は今回のリークで「カメラの穴が小さくなることで画面のかたちが変わる」とも伝えているが、前面カメラの位置が移動するのか、それとも現在のダイナミックアイランド内に収まったまま小さくなるのかは明らかにされていない。

　ただ、最近は「iPhone 18 Proシリーズはダイナミックアイランドが小型化する」とのうわさが相次いでいることから、後者の可能性が高いとみられている。

　このほか同氏はiPhone 18 Proには可変絞りを採用したリアレンズ、iPhone 17 Proと同じカメラ部のデザイン、MagSafe充電エリアのセラミックシールドに「透明デザイン」を採用することなど、以前からうわさされている情報も改めて伝えている。

　なお、iPhone 18 Pro Maxについては、ステンレススチール製の冷却システムとみられる「スチールシェルバッテリー」が搭載されるという。

　iPhone 18 Proシリーズは、iPhone Air第2世代や折りたたみ式iPhoneとともに2026年9月に発売される見込みだ。

