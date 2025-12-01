篠原修司のアップルうわさ情報局 第2372回
アップル「iPhone 18 Pro」カメラ穴ついに極小化か ダイナミックアイランド縮小の可能性
2025年12月01日 20時00分更新
アップルが2026年に発売するiPhone 18 Proシリーズは、前面カメラの穴が大幅に小さくなる可能性がある。中国のSNS微博(weibo)の著名リーカーDigital Chat Station氏が11月7日にリークした。
同氏によると、アップルはホール・イン・アクティブ・エリア（HIAA）と呼ばれる技術を使った前面カメラの小型化をテストしているという。
HIAAはサムスンなどのディスプレーメーカーが開発した製造技術で、レーザーを使って有機ELパネルの画面表示領域に極小の穴を開けることで、前面カメラを画面内に統合できるようにするものだ。この技術により、画面を占有する面積を大幅に減らすことができるという。
同氏は今回のリークで「カメラの穴が小さくなることで画面のかたちが変わる」とも伝えているが、前面カメラの位置が移動するのか、それとも現在のダイナミックアイランド内に収まったまま小さくなるのかは明らかにされていない。
ただ、最近は「iPhone 18 Proシリーズはダイナミックアイランドが小型化する」とのうわさが相次いでいることから、後者の可能性が高いとみられている。
このほか同氏はiPhone 18 Proには可変絞りを採用したリアレンズ、iPhone 17 Proと同じカメラ部のデザイン、MagSafe充電エリアのセラミックシールドに「透明デザイン」を採用することなど、以前からうわさされている情報も改めて伝えている。
なお、iPhone 18 Pro Maxについては、ステンレススチール製の冷却システムとみられる「スチールシェルバッテリー」が搭載されるという。
iPhone 18 Proシリーズは、iPhone Air第2世代や折りたたみ式iPhoneとともに2026年9月に発売される見込みだ。
この連載の記事
-
第2373回
iPhoneアップル「iPhone 18」前面カメラが“ついに2400万画素化”か
-
第2371回
iPhoneアップル、完全新デザインの「MacBook Pro」発売か 2026年後半から2027年にかけて
-
第2370回
iPhoneアップル、M5版「Mac mini」「Mac Studio」2026年半ばに発売か
-
第2369回
iPhoneアップル向けチップ製造コスト、8～10％上昇か。つまりiPhoneも…
-
第2368回
iPhoneアップル「iPhone Air 2」カメラが2つに?
-
第2367回
iPhoneアップル、次世代Siriにグーグル「Gemini」採用へ
-
第2366回
iPhoneアップル、Mac Pro開発を実質断念か
-
第2365回
iPhoneアップル、日本でもサードパーティ製アプリストア容認へ
-
第2364回
iPhoneアップル「iPad mini」ついに防水対応か
-
第2363回
iPhoneアップル「Apple Watch」デザイン刷新は見送りか
- この連載の一覧へ