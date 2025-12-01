2025年はバラエティー番組でもグラビアでも大活躍。多彩なジャンルでの活動が勢いに乗る塩見きら（しおみ・きら）さんが、「2026年カレンダー」（発売元：トライエックス、価格：3520円）の発売記念イベントを11月24日、ブックファースト新宿店で開催した。

お茶の間での知名度も向上中の塩見さんであるが、カレンダーを出すのはこれが初めて。撮影は春から夏にかけて何度か行なわれているが、「こんなに大きなアイテムを作っていただけるなんて本当にうれしいです」と、まずは手にしてみた気持ちを述べてくれた。

――お気に入りは？

【塩見きら】 4枚の写真が1つになったものです（5月・6月）。右下にサウナハットをかぶった写真があるのですが、サウナが大好き。実際のサウナを利用してさわやかな感じに仕上がったし、これを見てぜひ明るい気持ちになってほしいです。

――2025年を振り返った感想も。

【塩見きら】 本当にいろいろなことを経験させていただき、人生のなかでも1、2を争うくらい怒涛の1年になりました。自分の実力以上にテレビ番組に出られたし、共演者の方々とご一緒させていただいて、すごく勉強になって成長できたと感じています。

――グラビアでも大活躍でしたね。

【塩見きら】 目標にしていた1st写真集を出せましたが、夢を叶えることができたと思うのと同時に、もっとたくさんの方々に知ってもらえるようになりたいなって。事務所には偉大な先輩方（熊田曜子さんや岡田紗佳さん）がいますが、いつか会社の顔と言われるようにかんばりたいです。

――クリスマスの過ごし方は？

【塩見きら】 街の雰囲気が大好きなので、クリスマスマーケットなどに足を運んでみたいと考えていますが、「プライベートでぜんぜん遊べなかった」と言えるくらいのほうがいいかな。イブも当日もまだ仕事が入っていないので、早くスケジュールが埋まってほしいです（笑）。

現在の人気や知名度で考えたら、年末年始も仕事で忙しくはなるだろう。12月20日には、ボートレースを楽しむトークイベント「塩見の“リアル”毎日ギャンブル 2」を都内で開催。翌日の12月21日には、「年の瀬だよ！ メリークリスマス!! ～塩見きら2025ラストライブ～」を東大赤門の向かいにあるライブハウス「文京HEADPOWER」で開催予定だ。