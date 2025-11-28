最大3万ポイント還元！PayPay自治体キャンペーン 2026年1月分追加

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。2026年1月開始分の参加自治体がさらに追加されました。
気になる還元率は最大20％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。
関東
●栃木県
足利市「足利市キャッシュレス決済キャンペーン」
開催期間：2026年1月5日0時〜1月31日23時59分
対象店舗：栃木県足利市内のPayPay加盟店のうち、足利市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：最大15％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：3000ポイント
●東京都
大田区「キャッシュレスで生活応援！大田区でポイントが戻ってくるキャンペーン」
開催期間：2026年1月7日0時〜1月31日23時59分
対象店舗：東京都大田区内のPayPay加盟店のうち、大田区とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：
・中小企業：最大10％
・一部特定の店舗：最大5％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：1万ポイント（中小企業 5000ポイント＋一部特定の店舗 5000ポイント）
近畿
●大阪府
枚方市「枚方市 PayPayで最大15％戻ってくるキャンペーン」
開催期間：2026年1月5日0時〜2月1日23時59分
対象店舗：大阪府枚方市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、枚方市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：最大15％
付与上限：
・1回あたり：500ポイント
・期間あたり：3000ポイント
九州
●熊本県
山都町「山都町でお得にお買い物！最大20％戻ってくるキャンペーン」
開催期間：2026年1月5日0時〜1月31日23時59分
対象店舗：熊本県山都町内のPayPay加盟店のうち、山都町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：6000ポイント
・期間あたり：3万ポイント
