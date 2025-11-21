GIGABYTEが年末年始セール開始、ノートPC購入でゲーミングモニターが“最大1万円”に！

GIGABYTEは11月22日から2026年1月12日まで、公式オンラインストア「GIGABYTEストア【公式】」にて特定のノートPCを購入すると、ゲーミングモニターを特別価格で入手できるキャンペーンを実施する。対象となるノートPCは、AORUS MASTER 18シリーズ、AORUS MASTER 16シリーズ、AORUS ELITE 16シリーズ、GIGABYTE GAMING A16シリーズとGIGABYTE AERO X16シリーズである。

対象モデルごとの特別なセット販売が用意されている。AORUS MASTER 18シリーズには、「MO27Q28G OLED Gaming Monitor」が10,000円でバンドルされる。AORUS MASTER 16シリーズ、AORUS ELITE 16シリーズ、そしてGIGABYTE AERO X16シリーズには、「M27Q2 QD Gaming Monitor」が3,000円で提供される。また、GIGABYTE GAMING A16シリーズを購入すると、「G25F2 Gaming Monitor」が1,500円で手に入るという。

このキャンペーンで提供されるゲーミングモニターは、最新技術を駆使した高性能な製品である。「MO27Q28G OLED Gaming Monitor」は、第四世代WOLEDパネルを採用し、1500nitのピーク輝度とDCI-P3の99.5％の広色域に対応。また、解像度は2560×1440ピクセル(QHD)、リフレッシュレートは280Hzという優れたスペックを誇る。

一方、「M27Q2 QD Gaming Monitor」は量子ドット技術を用いて、DCI-P3の99％とsRGBの150％という広い色域を実現し、解像度2560×1440ピクセル（QHD）、およびリフレッシュレート200Hzを提供する。視野角は上下左右ともに178°となっている。「G25F2 Gaming Monitor」は、フルHDの1920×1080ピクセル表示に加え、リフレッシュレート200Hzと1msの応答速度が特徴で、HDR 10にも対応している。

キャンペーン中にお得なセットを手に入れ、より快適なゲーム体験を享受しよう。