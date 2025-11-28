AMD Ryzen 7 7700＋Radeon RX 9060 XT搭載のゲーミングPC「GIGABYTE Hawk」、ヨドバシ限定で販売開始

GIGABYTEは、最新のゲーミングデスクトップPC「GIGABYTE Hawk GI-R7700R9K6-16G2M1B」を発売すると発表した。11月28日よりヨドバシカメラ マルチメディアAkiba、吉祥寺、梅田各店およびヨドバシ・ドット・コムで販売され、価格は278,000円だ。

GIGABYTE Hawkは、CPUにAMD Ryzen 7 7700とグラフィックスカードにAMD Radeon RX 9060 XT 16GBを搭載している。このハイスペックな組み合わせにより、スムーズで高速なゲーム体験を実現。一方で、4K動画編集などのクリエイティブ作業にも適した性能を誇る。

メモリはDDR5-5200 32GB、ストレージは1TBのM.2 NVMe PCI-E Gen4 SSDを採用し、最新のWindows 11 Homeをプリインストールしている。さらに、ネットワーク機能には2.5Gbps LAN、WiFi 6、Bluetooth 5.3をサポート。冷却には240mmラジエーターとARGB LEDファンを搭載した水冷クーラーを採用するなど、あらゆる面で最新技術を取り入れている。

PCケースには純白の「C301 GLASS WHITE V2」を使用し、GIGABYTEの主要パーツで構成されることで、互換性と安定性に優れている。これにより、安心して人気のゲームをプレイできるだけでなく、スタイリッシュな外観も魅力的だ。