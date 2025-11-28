このページの本文へ

12月3日スタート

マクドナルド「ビーフシチューパイ」が進化した！ とろ～りチーズ入りってわかってる!!

2025年11月28日 12時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　マクドナルドは12月3日より、新商品「とろ～り3種のチーズのビーフシチューパイ」（240円）を全国の店舗で期間限定販売します。

　

5年目の「ビーフシチューパイ」がまたも進化

　ビーフシチューパイは2021年に初登場し、冬の定番として毎年展開されてきたメニューです。昨年は初のチーズ入りのバージョンが登場しました。

　今年はカマンベール、チェダー、ゴーダの3種のチーズを組み合わせたフィリングを加えた“とろ～り3種のチーズ”仕様になり、よりクリーミーでまろやかな味わいに進化したといいます。

▲とろ～り3種のチーズのビーフシチューパイ　240円

　フォンドボーを増量し、新たにバターを加えて牛肉と野菜の旨みを引き出したビーフシチューフィリングに、3種のチーズを使ったチーズフィリングと合わせて、サクサクのパイ生地で包んだ一品。

　全営業時間帯で販売。そのため、寒い朝のモーニングメニューや、ランチやディナータイムのサイドメニューとして、また小腹がすいた時のスナックメニューとして、1日中さまざまなシーンでオススメだそうです。

冬の名物パイが進化！

　マクドナルドの「ビーフシチューパイ」は2021年に初登場した人気の“お食事パイ”です。今回、既存メニューをベースにしながらフィリングの調整やチーズの組み合わせを変えることで、冬の期間限定商品としてより季節感のある味わいとなったようです。

　寒い時期に温かいパイが手軽に食べられるのはうれしいですね。こちらの販売は2026年1月上旬までの予定です。

※価格は税込み表記です。

