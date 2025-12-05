300Hz＆1ms対応のWQHDモニターが31,980円！ JAPANNEXT最新モデルがAmazon限定登場

JAPANNEXTは12月5日、Amazon限定で新型ゲーミングモニター「JN-i27G300Q」を発売すると発表した。価格は31,980円（直販価格:税込）。

「JN-i27G300Q」は、高解像度のWQHD（2560x1440）を持つIPSパネルを採用。このモニターは300Hzのリフレッシュレートと1msのMPRT応答速度を誇り、現代のゲーミングニーズに応じた滑らかでリアルな映像を可能にしている。PS5をはじめとする最新のコンソールにも対応し、WQHDで120Hzのプレイを実現する。

他に特筆すべき点として、最大輝度460cd/m²とHDR400相当の性能を持ち、sRGBおよびDCI-P3で100%の広色域をカバーする。これにより、動画視聴やデザイン作業、ゲーム中においてリアルで色鮮やかな表現を楽しむことができるとしている。HDR対応コンテンツも美しく再生され、視覚体験を大幅に向上させるだろう。

さらに、HDMI 2.0とDisplayPort 1.4のインターフェースをそれぞれ2ポート備え、75x75mm VESAマウント対応により、柔軟な設置方法に対応する。内蔵スピーカー（2W×2）や2年間のメーカー保証も含まれ、購入者に安心感を提供する。