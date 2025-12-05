1万7千円台で144Hz＆IPS＆1ms！ JAPANNEXTの新27型ゲーミングモニター「JN-IPS27G144F」

JAPANNEXTは12月5日、新しいゲーマー向けディスプレイ「JN-IPS27G144F」を発売すると発表した。この27インチのゲーミングモニターは、IPSパネルを搭載し、144Hzのリフレッシュレートと1msの高速応答速度を誇る。価格は17,980円（直販価格:税込）で、公式オンラインストアやAmazon、楽天市場などで購入可能だ。

JN-IPS27G144Fの最大の特徴は、144Hzのリフレッシュレートと1msのMPRT応答速度による滑らかで高精細な映像表現にある。これにより、FPSなどの動きの速いゲームでもストレスなくプレイできるとしている。さらに、最大輝度400cd/m2とsRGBカバー率99%を誇る液晶パネルによって、HDR400相当の性能を実現。明暗の差が大きいシーンでもリアルで色鮮やかな映像を楽しむことができる。

モニターは、AdaptiveSync（FreeSync）に対応し、ティアリングを防ぎつつ、目と身体への負担を軽減するフィルタ機能も搭載。また、HDMI 1.4を2つとDisplayPort 1.2を備えた豊富なインターフェースにより、パソコンやゲーム機に簡単に接続可能だ。これにより、PS5ともフルHD 120Hzでの接続ができ、コンソールゲームでも一層滑らかな表示が実現する。

さらなる利便性として、100x100mmのVESAマウントに対応しているため、別売りのモニターアームやスタンドにも手軽に取り付け可能であり、内蔵スピーカーも搭載されている。2年間のメーカー保証が付いており、安心して使用できる。