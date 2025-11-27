このページの本文へ

履き心地も最高、ニューバランスの“レトロ定番”な人気スニーカーがAmazonブラックフライデーなら1万円以下で買える

2025年11月27日 17時00分更新

文● モーダル小嶋　編集●ASCII

アマゾンでニューバランスのスニーカー ML725 現行モデルを入手

ニューバランス スニーカー ML725 現行モデルが38%オフ！

　ニューバランスの人気スニーカー、ML725 現行モデルが38%OFFの9,850円で登場しています。

ニューバランス スニーカー ML725 現行モデルの特徴

　ニューバランスのスニーカー ML725 現行モデルは、2000年代のランニングシューズからインスパイアされたデザインを現代風にリファインしたモデルです。

　ミッドソールにはクッション性に優れた「C-CAP」を搭載。荷重がかかるかかと部分には、衝撃を緩和させる「ABZORB（アブゾーブ）」を採用。長時間の歩行でも快適にサポートされる設計になっています。さらに、耐摩耗性に優れた「NDurance」をアウトソールに使うことで、耐久力も高まっています。

　メッシュ＋スエード（カラーによっては合成皮革）のコンビアッパーで、素材の軽さと通気性を確保しつつ、見た目にもアクセントのある仕上がり。

　足元に存在感を出しつつ、レトロでありながら今っぽいストリート的な雰囲気を持っています。カジュアルなデニム、ワイドパンツ、スカート、ワンピースなど幅広い服装にマッチ。通勤から休日のコーデまで、使い回しやすいモデルとして人気です。

アマゾンでニューバランスのスニーカー ML725 現行モデルを入手

商品詳細

・カラー：BA（LIGHT GRAY）、CK（WHITE/GRAY）、CD（SILVER GRAY）など。

・素材：アッパー：天然皮革または合成繊維（カラーにより異なる）／ソール：ゴム

まとめ

参考価格：15,950円

現在の価格：9,850円［38%OFF］

　ニューバランスのスニーカー ML725 現行モデルは、スニーカーを「デザイン性」「歩きやすさ」の両面で選びたい人に向いています。

　レトロでインパクトのあるデザインでありながら、履き心地にも配慮されたモデルなので、長時間歩くような場面にもぴったりです。

　なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。

アマゾンで ニューバランスのスニーカー ML725 現行モデルを入手

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

