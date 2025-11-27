「これまでのネットワーク設計では、大量の“デジタル労働力”を迎え入れられない」シスコSVP ウェスト氏

「世界の労働力は、現在の40億人から“400億人、800億人”に急増する。なぜなら、未来の労働力は人間だけではなくなるからだ」「現状のネットワーク設計では、大量の“デジタル労働力”が加わる未来の企業を支えることはできない。早急な再検討が必要だ」（ウェスト氏）

米シスコシステムズ（Cisco）でグローバルスペシャリスト担当SVPを務めるデイヴ・ウェスト氏は、AI時代に向けたネットワーク設計の課題についてこう警鐘を鳴らす。AIエージェント、AIボット、AIアシスタント、ヒューマノイドといった、大量のデジタル労働力の参入は「SFなどではなく、もう現実世界の話」（ウェスト氏）になっており、そうした新たな世界に対応したIT環境の再検討が必要になっている。

大量のデジタル労働力を迎え入れる企業がこれから直面する「ネットワークの問題」

人手不足の解消、生産性の向上、競争力の強化を望む企業にとって、自社ビジネスへの「デジタル労働力の取り込み」は大きなテーマだ。

ただし、それを実現するためには、デジタル労働力が働きやすい新たなIT環境が必要となる。ウェスト氏は特に、これまでの「人間の労働力（労働者）」向けに設計されたネットワークに、いくつもの問題が生じるだろうと予測する。

それは具体的にどんな問題なのか。ウェスト氏は大きく3つを挙げた。

まずは、デジタル労働力の「規模」の問題だ。AIエージェント、AIボットといったデジタル労働力は、人間とは違って24時間×365日働かせることも、コピーすることもできる。そのため“大量の雇用”も予想されるが、それぞれがデータソースにアクセスしたり、お互いに通信したりすることで、大量のトラフィックも発生することになる。しかも、人間よりもはるかに高速かつ大量に、しかも連続的にアクセストラフィックを発生させる特性も持つ。

「それは1000人の従業員が、ある日突然、1万人、4万人の規模に拡大するようなものだ。これまでのネットワークは、AIのもたらすこうしたスケールに対応できる設計にはなっていない」（ウェスト氏）

またウェスト氏は、デジタル労働力の「アイデンティティ（ユーザーID）管理」の問題も指摘する。AIエージェントに業務を自動で遂行させるためには、データソースやサービスへの広範なアクセス権限を与える必要があるが、人間に対する権限付与と同じ仕組みでは問題が生じる。たとえば、本来はそこへのアクセス権限を持たない従業員が、AIエージェントへのタスク依頼を通じてアクセスできてしまう、といった事故が起こりうるからだ。

「ユーザーとは誰なのか、再考する必要がある。現在は人間のアイデンティティに基づいてポリシー（アクセス権限など）を定義しているが、AIエージェント向けには独自のポリシー、サービスが必要になるだろう」（ウェスト氏）

そして最後は「ネットワークの可視性、オブザーバビリティの欠如」という問題だ。

今後、AIワークロードとそのアクセス先であるデータ、サービスが分散していくことで、ネットワーク環境の複雑さもさらに増す。デジタル労働力を健全に機能させるためには、「AIワークロードはどこで実行されるのか、（そのアクセス先である）データやサービスはどこにあるのか、両者をつなぐネットワークの帯域幅やレイテンシは十分か」といったことを検討する必要があり、ネットワーク全体に対する可視性、オブザーバビリティが欠かせないものになると、ウェスト氏は説明した。