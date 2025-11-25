ついにキタキタ！ ATOKが来年2月にArm版Windowsに正式対応

ジャストシステムは、来年2月に「ATOK Passport」ユーザー向けに提供を開始する「ATOK for Windows (Tech Ver.36)」の新機能を紹介。その中で、長らく待望されていたArm版Windows 11への正式対応を発表。従来は不可能だったARM64向けのネイティブアプリでの入力が可能になる。

性能が高いのに日本語入力はMS製IMEを使うしかなかった

Snapdragon搭載のノートPCがついに本格化!?

ArmベースのCPU上でのWindows（Windows on ARM）は、Windows 10時代の2017年にフル機能のWindowsとして新登場。x86向けアプリをエミュレーションで動作することで（後にx64向けアプリもサポート）、Intel／AMD製CPUと大きく変わらない操作性をユーザーに提供するようになった。特にクアルコムが「Snapdragon X」シリーズを投入以降は、Copilot+ PCにいち早く対応するなど、性能面でも見劣りしない状態となっている。

一方で、日本語環境で課題になっていたのが日本語入力プログラム。標準でMicrosoft IMEが用意されているものの、国内ではATOKへの支持が根強く、一方でArm版Windowsにネイティブ対応しない（x86／x64向けの）IMEでは、Arm版Windowsにインストールこそできるものの、x86／x64版アプリでしか利用できず（ATOKではArm版Windowsでの動作を非サポートとしていた）、ここに来て増加してきたARM64向けのネイティブアプリとの組み合わせでは動作しなかった。

今回の対応によって、ついにSurface ProシリーズをはじめとするSnapdragon搭載PCにおいて、広くATOKが利用可能になる形だ。

なお、ATOK for Windows (Tech Ver.36)の新機能として、ほかにも生成AIによる文章作成アシスタント機能「ATOK MiRA」、Windows／Mac／Android／iOSの4つのOS間で、登録した単語のみならず、学習履歴や確定履歴を共有できる「ATOK Sync One」などが紹介されている。