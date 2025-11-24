歯科助手からグラドルに転身。若さと95cm・Hカップが魅力の星野 琴（ほしの・こと）さんが、5th DVD「ほしいままに」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：140分、価格：4620円）の発売イベントを11月3日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

9月末に発売されたMEN'S DVD（2025年11月号）の連載企画「風吹ケイのJやねん！」では、デビュー時から憧れの存在に挙げていた風吹さんとの共演を果たした星野さん。撮影会の参加も増え、グラビア活動への意欲も高まるなかでイベント開催となった。

――5th DVDの内容は？

【星野 琴】 5月に沖縄でロケが行なわれたのですが、エステティシャンとして（視聴者に）施術したり、制服を着て高校生を演じたり、チャプターごとにいろいろな衣装と役柄で魅せる映像になっています。

――オススメは？

【星野 琴】 南国デートという設定のシーンです。オレンジのビキニを着て、ビーチで一緒に走って遊ぶ……みたいな展開ですが、撮影が楽しすぎてめっちゃ笑顔。素の私がそのまま出ていると思うので、ぜひ楽しんでほしいです。

――Hカップの迫力がすごいのは？

【星野 琴】 ピンクとグレーの水着を着て、屋外で運動をするシーンです。ちょっとランニングして、バランスボールをやって、ストレッチで体を伸ばす感じですが、胸がすごく揺れています。

――制服を着たシーンについても。

【星野 琴】 白のブラウスにチェック柄のスカートでしたが、首のリボンだけ残してすぐ脱いじゃうんですよ。その姿がまたエッチな感じがするし、可愛さとギリギリ感の両方が出せたと思います。

ちなみに風吹さんとの共演ついては、本誌に未収録の映像がYouTubeの「MEN'S DVD Channel」に公開されているので要チェック。グラビア仕事に関する2人のトークは必見だ。2026年1月末には、6th DVD（タイトル未定）もリリースされる。