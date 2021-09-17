Razer製品が超特価！ Amazonブラックフライデーの目玉セールまとめ

文●ASCII編集部

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

　Razer Japanは12月1日までの期間、AmazonのRazer公式ストアにて「Razer Black Friday ’25」を開催中。

　ゲーミングキーボードやゲームコントローラー、ゲーミングヘッドセットやゲーミングマウスなどの賞品を割引価格で販売する。

注目商品

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless JP

　Razer Analog Optical Switchを搭載し、精密なアクチュエーション調整が可能なプロ仕様ゲーミングキーボード「Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless JP」が3万2980円のところ、25.1%オフの2万4700円で販売。

　キーボードとしてはこのほか、56.2%オフという値引き率が魅力の「BlackWidow V3 Mini HyperSpeed JP - Green Switch」（2万2780円 → 9980円）や、RGB対応ゲーミングキーボードのホワイトモデル「DeathStalker V2 Pro Tenkeyless JP White Edition」（1万9680円、40.1%オフ）、ポータブルキーボードの「Razer Joro」（1万5980円、28.9%オフ）など多数の商品がセール対象となっている。

Razer Kitsune（PS5／PC対応）

　高精度な4ボタンの方向入力と高速オプティカルスイッチを採用したレバーレス設計のアーケードコントローラー「Razer Kitsune」は4万8880円のところ30.7%オフの3万3880円で販売。

Razer BlackShark V2 HyperSpeed

　プロレベルの低遅延ワイヤレスを実現する軽量ゲーミングヘッドセット「Razer BlackShark V2 HyperSpeed」は1万9980円のところ35%オフの1万2980円。

　ヘッドセットとしてはこのほか、ワイヤレスゲーミングヘッドセット「BlackShark V2 Pro（アップグレードモデル）」（1万9980円、33.4%オフ）や、ネコ／クマ／ウサギのイヤーデザインに交換可能な有線 ゲーミングヘッドセット「Kraken Kitty V2 Pro（Quartz Pink）」（1万5980円、52.8%オフ）など多数の商品がセール対象。

Razer Seiren V3 Mini

　ゲーム実況配信や通話に適した手のひらサイズのボディにスタジオ級の音質と使いやすさを凝縮した「Razer Seiren V3 Mini」は8380円のところ34.4%オフの5500円。　

Razer Basilisk V3 X HyperSpeed

　独自のエルゴノミック形状とRazer HyperSpeed Wirelessに対応した高性能ワイヤレスマウス「Razer Basilisk V3 X HyperSpeed」は1万1880円のところ28.6%オフの8480円。

　ゲーミングマウスはこのほかにも、プログラム可能な19ボタンを備える「Naga V2 HyperSpeed」（1万980円、33.5%オフ）や、64gの超軽量ワイヤレスゲーミングマウス「DeathAdder V3 Pro（White Edition）」（1万5980円、20%オフ）など多数がセール対象となっている。

