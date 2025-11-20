【台数限定】コルセア新製品まで値下げ！ Amazonブラックフライデー激安速報

コルセアは、11月21日0時からの「Amazonブラックフライデー 先行セール」および11月28日0時からの「Amazonブラックフライデー」において、ゲーミングデバイスを特別価格で提供することを発表した。特に注目されるのは、先月発売された軽量ゲーミングマウス「SABRE v2 PRO」を含む新製品がセール対象であり、提供価格の割引率は最大で40％に及ぶという点だ。

今回のセールでは、コルセアの現行製品の大多数が対象であり、値引き率は最低でも15％と高めに設定されているという。軽量設計が特徴の「SABRE v2 PRO WIRELESS - Black」は、15％の割引が適用され、他の製品についても大幅な値下げが行われる。具体例としては、「CORSAIR M55 WIRELESS」が40％の割引率となっている。

セールは台数限定となっており、購入を検討しているユーザーには早めのチェックが奨励される。セールページはAmazon内のコルセアブランドページで確認することができ、出荷と販売元がAmazon.co.jpである製品が対象となる点に注意が必要だ。

注目製品には「CORSAIR VANGUARD 96 PRO ゲーミングキーボード」、「CORSAIR K70 CORE TKL Wireless MLX REDスイッチ ブラック ワイヤレスゲーミングキーボード」など、さまざまなゲーミングデバイスが含まれる。これらはゲーマーにとって必須とも言える製品であり、高性能と信頼性を兼ね備えている。

さらに、「【Amazon.co.jp限定】CORSAIR VIRTUOSO MAX WIRELESS ゲーミングヘッドセット」は25％の割引が適用され、上質なオーディオ体験を提供する。このような価格設定は、ゲーマーにとって非常に魅力的だといえる。