“ツメ折れしにくい”RJ45コネクターが登場　LANケーブルの耐久性向上へ

エレコムは11月18日、LANケーブルを自作する際に便利なCat6用およびCat5e用のRJ45コネクターを11月下旬より新たに発売すると発表した。今回のリリースでは、5タイプ全6アイテムがラインアップされており、長尺ケーブルを活用したコスト削減や配線の整理に最適な選択肢となるという。

新発売されるRJ45コネクターは、Cat6用とCat5e用の両方がラインアップされている点が特徴だ。Cat6用コネクターには、屈曲に強く高耐久の「ツメ折れ防止」機能が搭載されており、日常使用においても高い耐久性を発揮する。さらに、ロードバーによる作業効率の向上と結線ミスの軽減、ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクター付きのタイプも用意されている。

一方、Cat5e用コネクターはスタンダードタイプに加え、ノイズに強いSTP（Shielded Twisted Pair）タイプと「ツメ折れ防止」タイプも選べる。スタンダードタイプは、10個入りとお得な100個入りの選択可能だ。すべてのコネクターはヨリ線と単線の両方に対応しており、様々なLANケーブル自作ニーズに応える仕様となっている。

価格は、Cat6用ツメ折れ防止（ロードバー付き）が1,680円、ツメ折れ防止/プロテクター付き（ロードバー付き）が2,180円。Cat5e用はスタンダードタイプが10個入り680円から、100個入りが5,480円。ツメ折れ防止タイプは10個入り1,379円。STP対応タイプは10個入り2,880円だ。