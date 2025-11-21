令和ナンバーワンの妹系との呼び声も高く、グラビアで目覚ましい活躍を見せる入間ゆい（いるま・ゆい）さんが、6th DVD「青春時代」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：138分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月8日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

7月初旬に都内と千葉県で撮影された6th DVDは、触れ込みにもあるが「10代最後の集大成」として高校生活を舞台にしたラブストーリー。20歳の誕生日（7月12日）を目前にした入間さんが映し出されているのがポイントと言えるだろう。

――天真爛漫な入間さんらしいタイトルですね。

【入間ゆい】 原っぱでフラフープを回したり、海に遊びに行って（特技の）倒立ブリッジを披露したり、ベッドの上で元気に飛び跳ねたり、本当にフレッシュな感じの映像になりました。

――お気に入りは？

【入間ゆい】 緑と白の競泳水着で魅せるシーンです。同じ色の手袋とロングブーツも組み合わせ、ちょっと特撮ヒーローみたいな感じ。おもちゃの剣を持って「えいっ！」と戦ったりする、キックするところも楽しくやれました。

――ほか注目は？

【入間ゆい】 制服シーンです。今作は全体が淡いブルーのセーラー服なのですが、なんとメガネをかけています！ イメージDVDでメガネをかけることは、ほとんどないので新鮮だなと思いました。ファンの方々からの評判がすごくよかったです。

――20歳を迎えましたし、改めてこれからの抱負も。

【入間ゆい】 「いつまでたっても制服が似合うよ」と言ってもらえるように、元気いっぱいにがんばりたいです。発売されたばかりの「Cream」通巻300号記念号の表紙もぜひチェックしてください！

クラウドファンディングで実現したフォトブック「19歳のままで。」も9月に完成。書泉オンラインでまだ購入できるので、このチャンスは逃さないように。2026年1月末には、7th DVD（タイトル未定）もリリース予定だ。